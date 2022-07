El percance en directo de la presentadora de 'El Tiempo' en TVE: "No he parado la previsión"

Nuria Seró, meteoróloga de TVE, ha sufrido un imprevisto en directo mientras ofrecía la predicción de El Tiempo. Ha sido ella misma la encargada de compartir ese momento en sus redes sociales, tirando de humor para desvelar lo que para muchos espectadores había pasado desapercibido.

[Carlota Corredera sufre un doloroso percance en directo y desvela su accidente vacacional]

En el vídeo publicado por la comunicadora en su cuenta de Twitter se la puede ver frente a la gran pantalla del estudio de Torrespaña ofreciendo la última hora climatológica cuando, de pronto, un pequeño objeto se desprende de ella y cae al suelo. Seró intenta captarlo al vuelo con la mano sin desviar su mirada de la pantalla en la que se muestra el mapa de España y sin interrumpir su intervención, toda una hazaña que, pese a no haber resultado exitosa, ha provocado el halago generalizado de sus seguidores.

"He perdido un pendiente como Lola Flores, eso sí, no he parado la previsión para buscarlo", bromea la meteoróloga, haciendo referencia al ya histórico momento en que 'La Faraona' paró su actuación en la sala Florida Park de Madrid porque había perdido un pendiente de oro.

💃🏿 He perdido un pendiente como Lola #Flores, eso sí, no he parado la previsión para buscarlo. 🤓 pic.twitter.com/4oc8brxxcP — Núria Seró (@Nuria_Sero) July 26, 2022

Nuria Seró es licenciada en Física por la Universidad de Barcelona y llegó a RTVE en el verano de 2020, procedente de la cadena autonómica Aragón TV. Con más de una década de experiencia en medios de comunicación, ha pasado por compañías como la Cadena SER, 8TV o RAC1, siempre vinculada al ámbito de la información meteorológica.

Sigue los temas que te interesan