Las inesperadas consecuencias del 'Sálvame Mediafest' en Telecinco: "Se nos ha ido de las manos"

Sálvame Mediafest nacía hace un mes como otro de los sucedáneos del programa vespertino para animar el prime time de las noches de los miércoles de Telecinco. El pasado miércoles se despedía con una cuarta gala en la que los protagonistas eran los trabajadores de Mediaset, en su mayoría anónimos.

Uno de los aspectos más curiosos de esta última entrega era lo que iba a ocurrir tras el espectáculo, y es que la mayoría de los colaboradores debían quedarse a dormir en una especie de 'acampada' en las instalaciones de Mediaset. Concretamente lo hacían al lado de los platós, en tiendas de campaña y sin ningún tipo de facilidad para el descanso. Una serie de sucesos que ocurrieron durante la pasada noche y que no habían visto la luz hasta la tarde de este jueves, cuando ha comenzado el programa diario de La Fábrica de la Tele.

Algo que ha levantado ampollas y ha tenido graves consecuencias entre los tertulianos del programa. La primera secuela se ha podido observar en cuanto a comenzado Sálvame Limón, cuando a Terelu Campos y María Patiño solo se unían en el plató dos colaboradores; Kiko Hernández y Gema López. El resto de huecos y asientos estaban totalmente vacíos y sin estar ocupados por ninguno de los colaboradores. "Buenas tardes solo a vosotros dos, a nadie más", comentaba Campos. "Seguro que nos peleamos por la palabra", bromeaba entre risas Gema López.

"Quería pedir disculpas porque después de lo que pasó ayer en la acampada... se nos ha ido de las manos. Yo he estado riéndome al principio, pero es que cuando estoy tan cansada, estoy muy risueña. No estoy 'yo' del todo, por eso está Terelu, realmente esto se nos ha ido de las manos", apuntaba María Patiño. Finalmente, los presentes en el plató iban a buscar a los colaboradores restantes, los que todavía no habían abandonado Mediaset.

No todos los colaboradores soportaron lo sucedido y hubo un total de seis abandonos: Rocío Carrasco, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Rafa Mora, Carmen Alcayde y Alonso Caparrós. Permaneciendo en las instalaciones Miguel Frigenti, Marta López, Antonio Montero, Laura Fa, Pipi Estrada y Víctor Sandoval.

Tal y como han mostrado desde el programa, una 'guerra de agua' fue la desencadenante de los conflictos, que acabaron con un fuerte enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Laura Fa. "Si no estás dispuesta a que te caiga una gotita de agua, porque lo que pretendes es irte a dormir pues te quedas en tu casa", aseguraba Frigenti en la tarde de este jueves en referencia a lo sucedido la pasada noche.

Finalmente, arrojaban luz sobre los hechos acaecidos. Marta López y Frigenti encabezaron la 'guerra' empapando a todos sus compañeros, pero cuando se dirigían a Laura Fa, esta se mostraba muy enfadada. "La fiesta del agua es para quien quiera, cuando solo se divierte un grupo de gente, es bullying", comentó la catalana. El exparticipante de Secret Story aseguraba que ese "término" no se debía utilizar con tanta facilidad desencadenando una discusión todavía más grave entre ambos.

