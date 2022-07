Pablo Fernández deja en muy mal lugar a Joaquín Prat por haber mentido sobre Irene Montero

El pasado lunes, Joaquín Prat estallaba en Cuatro contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su viaje a Nueva York en el avión oficial del Gobierno, el Falcon. "¿Es necesario irte a un viaje no oficial en un Falcon?", se preguntaba el presentador de Cuatro al Día en un vídeo que se hizo viral en redes sociales.

El periodista Fernando Garea le comentaba que podía discutir si estaba o no justificado el viaje, pero no que fuera oficial. Sin embargo, Prat insistía. "¿Quién decide la oficialidad de los viajes?", se preguntaba.

Algo en lo que incidió este miércoles el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en su intervención en el programa, donde aprovechó para acusar a Prat de faltar a la verdad. "Ayer mentiste, no sé si intencionadamente o por desinformación. Dijiste que la ministra Irene Montero no había ido en viaje oficial. Bueno, la ministra fue en viaje oficial al punto que en dos días mantuvo diez reuniones y dos contactos informativos, siendo recibida en la Casa Blanca y estando con la ONU que, por cierto, reconoció los avances que se están haciendo en este país en derechos feministas gracias al ministerio de Igualdad, que a día de hoy es un referente mundial en derechos feministas. Quizá deberías rectificar y pedir disculpas a la audiencia", le decía.

"Yo dije que no sabía si era o no un viaje oficial", se defendía Prat, olvidando que sí había dicho que no era un viaje oficial. Ante esto, Fernández le recordó lo que había dicho. "Dijiste que no era un viaje oficial (...) Comentabas que esto no era algo ideológico y no te he visto criticar los 107 viajes que se hicieron en Falcon por parte de 11 ministros y se critica cuando lo hace Montero", le criticaba el político.

Y añadía. "Si hubiera sido cuatro señores encorbatados, estoy convencido que no habría habido ninguna polémica. Pero cómo se trata de Irene Montero, de Podemos y, además, son cuatro mujeres y jóvenes, ahí tenemos el problema". "¿O sea que estás diciendo que soy un machista?", se intentaba defender Prat. "No digo que seas un machista, lo que digo es que ayer faltaste a la verdad diciendo que no era un viaje oficial".

📺 Es asquerosa la manipulación diaria en cada programa, en cada tertulia... da igual el canal que pongas, la tele te susurra: "Odiala, odiala, odiala...", la mentira mezclada con odio siempre funciona.

Bravo @_PabloFdez_ por poner los puntos sobre las íes, al igual que @Fgarea. pic.twitter.com/nWCO5yK9lB — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 5, 2022

