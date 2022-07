Kiko Hernández apunta a un posible acoso laboral como motivo de la cancelación de su obra de teatro

Kiko Hernández ha sufrido un varapalo profesional del que se viene hablando mucho en los últimos días. La obra de teatro que protagonizaba el colaborador de Sálvame ha sido cancelada inesperadamente y distintos medios apuntaban a una baja afluencia de público como motivo de esa decisión. Sin embargo, el propio protagonista ha desmentido esa información y ha desvelado la razón real del abrupto final de su proyecto teatral.

"El problema no ha sido la baja afluencia de público en época de Covid que también sería normal. Esta obra ha ido como un tiro en comparación con otras actuales", explicaba el colaborador este martes en Sálvame.

"Yo intento dejar la obra por cuarta vez en cinco meses, en contra de mi voluntad, por mi salud mental y personal", proseguía Kiko. "Todo el equipo sabe de lo que estoy hablando. No digáis que ha sido la baja afluencia del público, si decís algo, decid la verdad. O la cuento yo".

[Kiko Hernández, sobre 'Sálvame': "Si no tuviéramos ese punto de maldad, estaríamos en casa"]

Hernández sorprendía entonces a sus compañeros por sus contundentes palabras contra una persona que ha trabajado con él en la obra. "Y te lo digo a ti, ¿quieres que cuente la verdad? ¿Quieres o lo dejamos ahí?", espetó en tono amenazante.

"He venido al teatro y me ha gustado tanto que me voy a quedar. Tú sobras en el teatro, te van a cerrar todas las puertas porque gente como tú lo mancha y lo ensucia, pero yo he venido para quedarme", agregó.

El colaborador desveló que su trabajo en la obra ha afectado seriamente a su salud. "Últimamente, cada vez que tenía una función, un día antes no podía dormir y luego estaba vomitando bilis del asco y de la pena de tener que ir. Pedí que me sustituyeran", comentó.

Pese a no querer dar detalles sobre la persona que originó su malestar, Kiko dejó claro que no se trata del director. "Cuando yo le hago una llamada desesperada al director, que ha sido maravilloso conmigo, el día 11 en Plasencia, a las 12 de la noche, para saber si tenía que seguir aguantando esto porque no sabía sobre los términos del contrato, me dijo que con 15 días de antelación me podía marchar y que me aconsejaba marcharme".

[Kiko Hernández vuelve a cargar contra Alejandra Rubio en 'Sálvame': "No sabes lo que estás diciendo"]

Finalmente, el colaborador se dirigía de nuevo a ese misterioso compañero que, por sus palabras, podría haber cometido un delito de acoso laboral contra él. "Esto era un hobby que has convertido en pesadilla. No lo hacía por dinero, lo hacía por salir de aquí, por divertirme, por hacer otras cosas nuevas. Y lo hice con toda la ilusión del mundo, lo mejor que pude, quitándome horas de sueño. Todo lo has destruido", dijo mirando a cámara.

"No sé cómo tienes lo que tienes entre las piernas para dar declaraciones. Si hablo se cae el país y tú te tienes que marchar de él. Vamos a darnos un puntito en la boca porque tengo unas ganas de largar y contarlo todo. Hoy hay uno o una que está sentado en la taza del váter de la diarrea que tiene. Mi abogado ya tiene absolutamente todo. Hablo de mensajes, llamadas... lo tiene todo. Y vamos a ver si un trabajador tiene que aguantar esto porque ni aquí en 'Sálvame', un programa de cinco horas y tan extremo, he tenido una llamada a partir de las 22:00 horas", sentenció el colaborador, anunciando así que tomará medidas legales contra esa persona.

Sigue los temas que te interesan