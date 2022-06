Diego Arrabal, contra Paz Padilla por su vuelta a Mediaset: “Es una bajada de bragas hasta las rodillas”

La pasada semana Mediaset anunciaba la reincorporación de Paz Padilla a su equipo, después de haber sido despedida el pasado mes de enero por ausentarse de sus funciones de presentadora tras una pelea con Paz Padilla en Sálvame. Un regreso que sucederá cuando Paz termine algunos compromisos profesionales, aunque se desconoce en qué proyectos contarán con ella en Cuatro o Telecinco.

El periodista Diego Arrabal, que también fue despedido de manera fulminante de Mediaset hace poco más de un mes, ha querido opinar del tema a través de su canal de YouTube, donde suele ajustar cuentas con algunos de los que fueron sus compañeros.

“Mi mensaje está muy claro. El titular de este directo está clarísimo: Paz Padilla se vende. Así lo veo, y así lo voy a compartir con todos vosotros. Creo que es bajarse las bragas hasta la rodilla”, afirmó el que fuese colaborador de Sálvame y Viva la vida.

El paparazi cree que el despido de Paz Padilla fue humillante, y por eso no consigue ponerse en los zapatos de la comunicadora andaluza. “La echaron, la vapulearon y ahora, de buenas a primeras, llega un contrato íntegro. ¿Creéis que eso es lo que debería haber hecho Paz? Si me preguntáis a mí, tenéis ya la respuesta. Me parece una bajada de bragas hasta la rodilla y hasta los tobillos”, sentencia con rotundidad.

Según su punto de vista, “en la vida hay que tener dignidad, que es una palabra que es muy fácil decir y muy complicado llevar a cabo” y cree que quien gana todo esto es el grupo audiovisual. “La maniobra es perfecta por parte de Mediaset. Mediaset va a pagar exactamente lo mismo la tenga en plantilla o no la tenga. Porque, si no la tienen, le tienen que pagar el despido, que era íntegro”, aclara, en referencia a la denuncia que Paz puso tras su salida por la puerta de atrás de la empresa.

Del mismo modo, cree que hay un movimiento estratégico en la reincorporación de Paz: al volver a Mediaset, evitan que pueda trabajar en la competencia. Y en ese sentido, habla de casos de presentadores a los que tenían blindados “para hundirle la carrera”, sin darles trabajo a pesar de estar unidos por un contrato. “Ella ya sabe que no la quieren porque le han despedido. Tú no puedes volver a un sitio donde tú ya sabes que no te quieren. Esa es la realidad”, aseguraba el periodista, que a lo largo de los últimos años tuvo varias salidas voluntarias de Mediaset, hasta que fue despedido, precisamente, por sus controvertidas opiniones en su canal de YouTube.

