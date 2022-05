Jorge Javier, sobre Paz Padilla: “No hablamos desde que dejó el programa, no la echo de menos”

El pasado mes de enero, Paz Padilla fue despedida de Sálvame por abandonar sus funciones de presentadora tras una pelea muy sonora con Belén Esteban. Desde entonces, su nombre casi no se ha pronunciado en el programa, con excepciones como la de Aramís Fuster, bruja que presume de haber conseguido acabar con la carrera de Paz por todos los desplantes que tuvo con ella en el pasado. Y parece que, entre sus compañeros, pocos guardan buena relación con la humorista gaditana, con Jorge Javier Vázquez a la cabeza.

El presentador de Badalona ha concedido una entrevista a La Razón en la que habla como imagen de una dieta para bajar de peso de la que es imagen, y en ella ha reconocido que la comunicación entre ambos es inexistente. “No hablamos desde que dejó el programa. Y como no tengo relación con ella no la echo de menos”, apunta Jorge Javier Vázquez, quien con sus palabras da a entender que Paz dejó el programa y no que fue despedida.

Los espectadores de Sálvame sabían, desde hacía meses, que la relación entre ellos no era demasiado fluida, pero no por ello deja de sorprender que no hayan hablado desde enero. Las discrepancias entre los dos quedaron muy claras en una discusión que tuvieron en diciembre de 2020, unos meses después de que Paz enviudase.

Padilla estaba ejerciendo de presentadora de Sálvame, cuando las cámaras contactaron con Jorge Javier, que estaba haciendo un polígrafo para el Deluxe. Respondería preguntas realizadas por los colaboradores, e instó a Antonio David Flores a ser más duro con su cuestión, pues en su siguiente entrada en el blog le iba a dar estopa. Paz Padilla entonces rompió una lanza a favor del exmarido de Rocío Carrasco: “El día que te toque a ti… Tú sabes que todo lo que sube, baja”, le dijo a Vázquez. Jorge estalló entonces: “Es que, ¿sabes? Yo es que estoy ya tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima, necesito ya calor…”. “Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que veas cuando vayas bajando”, le respondía entonces Paz, y la tensión entre ellos fue aumentando.

Paz Padilla continuó diciendo a Jorge: “Yo siempre digo que con la de años que llevamos aquí dando la matraca si lo más normal es que nos llamen y nos digan: ‘No vengáis más’. Y además tendremos que decir: ‘Gracias por habernos aguantado tantos años. O sea, que tenemos que estar preparados para todo. El problema es que te dirán que no vengas más y encima te darán la patada”. Unas palabras que casi predecían su salida, justo dos años después.

