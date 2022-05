'Sálvame' y el señalamiento a periodistas de Unicorn mientras permiten el negacionismo de los suyos

Sálvame ha vivido en los últimos días una cruenta guerra con Marta Riesco que ha elevado las cifras de audiencia del programa y ha rescatado la versión más conflictiva y polémica de Jorge Javier Vázquez. El presentador, que tras la marcha de Carlota Corredera se ha convertido en el más acérrimo defensor de Rocío Carrasco, ha hecho extensible su enfrentamiento con Antonio David y su novia a todos los compañeros de cadena.

"Hay gente que sigue empeñada en desacreditar cualquier cosa que Rocío Carrasco diga, aunque lo haga con pruebas irrefutables", aseveró el catalán este miércoles 4 de mayo, día en que la hija de Rocío Jurado hacía acto de presencia en el formato de La Fábrica de la Tele para dar la cara ante las mentiras vertidas por la reportera de El programa de Ana Rosa.

"Los compañeros en un ejercicio lamentable, han preferido seguir enfangando, que reconocer que les han tomado el pelo", deslizó el presentador, que se mostró más tajante que nunca en sus críticas a Unicorn y hasta dio nombres propios: "Mi asombro llega cuando veo a Miguel Ángel Nicolás decir que hay dos versiones, la de Rocío Carrasco y Marta Riesco. ¡Cómo eres capaz de decir eso!", espetó.

El de Badalona dio otros nombres como el de Verónica Dulanto, Beatriz Cortázar, Ángela Portero o Joana Morillas. "Cuidado con los titulares, ya podéis quitar el titular de 'Jorge Javier Vázquez carga contra Joaquín Prat', porque es absolutamente mentira", advirtió.

Jorge Javier: “Beatriz Cortazar, quizás deberías tener más olfato periodístico para discernir qué es verdad o mentira o asumir que deberías dedicarte a otra cosa. Verónica Dulanto,que vuelva pronto Sonsoles”

Este señalamiento público y directo hacia compañeros de cadena se produce en plena vuelta de Sálvame a su versión más polémica. El programa parece haber renunciado a su objetivo de mostrarse como un formato más blanco y familiar y, tras comprobar el buen rendimiento que la trama Riesco ha tenido en su audiencia, la escaleta ha vuelto a centrarse durante unos días en un enfrentamiento televisivo en el que Jorge Javier Vázquez es experto, pues ha repetido el modus operandi por el que le han apodado como 'el pequeño dictador', rescatando sus incendiarios alegatos como los que le dedicó en su día a Isabel Pantoja.

Lo cierto es que la 'caza de brujas' contra periodistas de Telecinco y, en concreto, de Unicorn, contrasta con la presencia de perfiles similares que a día de hoy siguen trabajando libremente en Sálvame. Es el caso de Marta López, contra quien Jorge Javier estalló después de que la colaboradora pidiera "respeto para todas las partes" durante la visita de Rocío Carrasco al programa.

"Este tipo de situaciones son las que yo como espectador me revuelvo en mi casa. ¿Pero por qué co*** estamos dando voz a un testimonio como el tuyo? Quiero que intentes comprender, no que te calles. Si una persona hubiera hecho lo mismo con tus hijos, tú no pedirías respeto para ella. Esto es una humillación que Rocío no se merece. Testimonios como el tuyo no solo no aportan, sino que enturbian y enfangan este programa", espetó el catalán.

A pesar del cabreo del presentador, la ex gran hermana tuvo la libertad de expresar su punto de vista, pese a que tal y como expresó Kiko Hernández, su presencia sigue dando voz a Antonio David. Cabe preguntarse entonces si Sálvame puede permitirse el lujo de señalar a profesionales de otros formatos mientras tiene en plantilla a portavoces y aliados de una persona a la que despidieron tras conocerse el duro relato de Rocío Carrasco en la docuserie.

Una vez más, La Fábrica de la Tele y Telecinco han establecido un peligroso doble juego en torno a la violencia de género y su espectacularización televisiva. Rocío Carrasco ha sido el motivo y el medio para seguir haciendo negocio, esta vez declarando una guerra civil en la cadena que ha acabado deteniéndose abruptamente cuando todos los espacios de La Fábrica y de Unicorn han decidido guardar silencio sobre el asunto. Y esa es, precisamente, la prueba de que el negocio está por encima de los principios y de la justicia, pues de pronto en Sálvame ya no importa la violencia mediática que Marta Riesco ha ejercido sobre Rocío Carrasco, ya no se piden explicaciones ni pruebas y parece que nada ha pasado.

La reportera de El programa de Ana Rosa sale impune de sus mentiras, su productora la protege escondiéndola en la redacción y La Fábrica, por motivos desconocidos, ya no se erige como azote y justiciera. El tema desaparece de la escaleta, probablemente hasta que llegue el próximo movimiento por parte de los satélites de Antonio David, o hasta el estreno de la segunda parte de la docuserie que, previsiblemente, reabrirá viejos cismas y pondrá de nuevo sobre la mesa las contradicciones de Mediaset al ser juez y parte en la violencia mediática contra Rocío Carrasco.

