'Inocentes', el doble tropiezo que Antena 3 no debería permitirse: ¿por qué no funciona en audiencia?

El 25 de julio de 2021 Antena 3 estrenaba Inocentes, una nueva serie turca llamada a heredar los grandes datos y las alegrías que había reportado Mujer a la cadena durante un año entero. La ficción protagonizada por Özge Özpirinçci marcó un antes y un después en la travesía de las series otomanas por Atresmedia. Éstas dejaban de ser patrimonio de Nova y pasaban a ocupar posiciones clave en la parrilla de la principal cadena, tanto que luego llegarían otros éxitos como Mi hija e Infiel, con notables resultados en la noche dominical, y Tierra Amarga, todo un éxito en las tardes. Sin embargo, la excepción que confirma la regla tiene un nombre: Inocentes.

Masumlar Apartmanı, que es su título original, llegaba un domingo 25 de julio y lo hacía con una nada despreciable audiencia del 14,5% de cuota y 1.830.000 espectadores. Eso sí, protegida por los últimos capítulos de la exitosa Mi hija que se emitirían a continuación. Mujer terminó y Antena 3 decidió seguir la misma estrategia emitiendo una doble cita semanal de Inocentes en las noches del lunes y el martes. Sin embargo, esos 1,8 millones de personas fueron un auténtico oasis que la ficción jamás ha vuelto a vislumbrar. De hecho, hoy en día la serie cuenta con una media más cercana a la mitad de ese número de espectadores. Durante las últimas semanas, Inocentes se ha mostrado incapaz de superar el millón de espectadores.

Está claro que Antena 3 goza de un buen day time. Sus tres citas informativas diarias son líderes en su franja; en la mañana, Cocina abierta con Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte hacen lo propio; Espejo Público pese a sus audiencias titubeantes -sobre todo en la franja de 11 a 13.15h- está más que asentado; Amar es para siempre es intocable en la franja más complicada; y pese a la montaña rusa que supone la audiencia de Boom, Tierra Amarga y Pasapalabra funcionan tan bien que muchas tardes ayudan a que la cadena complete el liderazgo total de las tardes. Por no hablar, de la buena audiencia del ya clásico El Hormiguero.

Estos datos son clave para que Antena 3 pueda permitirse tener dos noches desastrosas en prime time, que son las audiencias a las que ha caído Inocentes. Si Alba, El Peliculón, El Desafío, ¿Quién quiere ser millonario? e Infiel cumplen con los números, no ocurre lo mismo con Inocentes. El estreno de productos más potentes como Maestros de la costura, MasterChef y Entrevías le han hecho bajar enteros pero, ojo, no solo es culpa de la competencia, Inocentes acusa de otros errores propios que Antena 3 debería tener en cuenta a la hora de elegir su sustituta. A un par de semanas de finalizar para siempre su emisión en Turquía, en nuestro país aún le quedarían un par de meses de emisión. Por lo que toca preguntarse: ¿Puede permitirse Antena 3 tener dos noches durante tanto tiempo con un producto que ya se muestra incapaz de superar el millón de espectadores?

900.000 espectadores

En realidad sí, aunque con matices. Por ejemplo, el pasado martes la serie Entrevías en Telecinco -que también ha empalmado con su segunda temporada- lograba 1,7 millones y un 15,5%, una audiencia bastante similar a la obtenida en su primera temporada. Inocentes, otra noche más, volvía a quedarse por debajo del millón (930.000 espectadores y un 9.5%).

Pese a ello, Antena 3 (14,8%) ganaba la partida a Telecinco (14%) en el cómputo diario gracias a su fortaleza durante toda la jornada. No obstante, ¿debe replantearse Antena 3 dejar Inocentes tan solo una noche y buscar otro producto más competitivo? ¿Estrenar La Voz Kids, la nueva edición de Mask Singer e incluso una de las tantas series turcas que tiene en recámara? La audiencia de Inocentes no hace justicia a la audiencia diaria que consigue la cadena. De hecho, durante su primera temporada, Inocentes marcó una media de 1,1 millones de espectadores y un share cercano al 11%. Sin embargo, el estreno de productos más potentes le han robado unos 200.000 espectadores y dos puntos de share.

Por qué no triunfa

Competencia a parte, lo cierto es que Inocentes provocó cierto rechazo entre los espectadores tras su triunfal estreno. Pero lo mismo ha pasado en Turquía dónde la audiencia se ha derrumbado a la mitad con su segunda temporada lo que ha provocado su cancelación. Pese a su factura impecable, una música sublime y una ambientación más propia de grandes producciones, Inocentes no engancha.

Una serie demasiado lenta

Si por algo triunfaron series como Kara Sevda, Mi hija o Mujer, por poner dos ejemplos, es que dentro del drama que mueve la trama de los personajes, el ritmo es trepidante y con giros de guión que dejan al espectador pegado a la pantalla. En Inocentes no pasa esto. La serie es muy densa, demasiado lenta. Da la sensación de que los personajes no avanzan. Sí es cierto que la serie trata sobre problemas mentales -un tema que no se había tratado tan en profundidad nunca, ni tan siquiera en las series españolas-, pero lo peor que puede hacer una ficción es aburrir. En Inocentes pasa que a veces no pasa nada y ese es el problema.

La salud mental de los protagonistas es un tema fundamental en las tramas

Una trama angustiosa

Como consecuencia de la pandemia por la Covid-19, la salud mental ha adquirido un papel más relevante en la sociedad y como tema de actualidad y debate, Inocentes trata diferentes problemas como los trastornos obsesivos compulsivos llevados al extremo, la falta de libertad y amor propio, cómo puede perjudicar la infancia en la construcción de la persona adulta… Inocentes es una serie dura y no es fácil de digerir, no es la típica telenovela con drama algo que ha podido incidir en su escaso éxito.

Sin apenas espacio para la comedia

En las series turcas, dentro del drama, siempre suele haber espacio para la comedia bien con tramas divertidas o personajes más simpáticos que sirven como contrapunto a los demás. En Inocentes no pasa eso. Es un auténtico drama a lo largo de sus 120 minutos de duración, salvo algunos chascarrillos de Safiye o algunos diálogos de la cuidadora de Hikmet, el padre de los cuatro hermanos protagonistas, eso sí en un papel muy secundario.

Inci, todo cambió con su muerte

La pérdida de Inci, su protagonista femenina

Farah Zeynep, la actriz que daba vida a Inci, la chica protagonista, abandonó la serie al finalizar la primera temporada. Desde entonces las tramas de Han, el personaje principal, se han vuelto anodinas, irrelevantes y poco creíbles recuperando una historia de amor con una ex que parece metida con calzador. Se ha perdido una gran historia que movía gran parte de las tramas de la serie.

Demasiado relleno

Las series turcas, por motivos de rentabilidad, pueden llegar a durar hasta dos horas por capítulos sin embargo en este caso las tramas de relleno de Inocentes no ayudan a que ésta sea más entretenida volviéndose aún más densa de lo que es.

¿Aguantará Antena 3 la emisión de Inocentes hasta el final gracias a su buen day time o ya va siendo hora de que no se conforme con dos noches por debajo del millón de espectadores?

