¿Qué programas de las cadenas temáticas podrían adaptar las televisiones generalistas?

¿Se ha quedado la televisión sin ideas? Para algunas personas no hay duda: sí. Critican que faltan programas verdaderamente novedosos en España capaces de sorprender al espectador. Y que la mayoría de formatos nuevos apenas aportan nada nuevo o no son todo lo ambiciosos u originales que se necesitan para que consigan triunfar en nuestro país. De hecho, si nos fijamos en las apuestas de entretenimiento de las grandes cadenas, éstas optan por renovar año tras año valores seguros como La Voz, Supervivientes, Master Chef o Tu cara me suena, con tal de asegurarse una buena cuota de pantalla.

También hay que entender a las cadenas de televisión, los nuevos formatos apenas han calado entre los espectadores. Grandes apuestas como Idol Kids, Veo cómo cantas o Prodigios han pasado con más pena que gloria por la parrilla, sin hacer apenas ruido y sin ser lo competitivos que se esperaba por lo que, parece lógico, es normal apostar por formatos asentados. Pero ¿no han triunfado verdaderamente formatos como éstos por ser nuevos, porque en realidad no eran interesantes o porque teníamos la sensación de que eran algo similares a otros formatos?

Programas como La isla de las tentaciones y Maestros de la costura, pese a que sus últimas ediciones han sido las menos vistas, fueron soplos de aire fresco a la televisión. No se había visto nada parecido antes y la audiencia, curiosa, termino enganchándose. ¿A dónde deberían mirar las cadenas para conseguir nuevos éxitos en su programación? No hay duda: en los canales temáticos.

De 2007 a 2010, Antena 3 triunfó adaptando Esta casa era una ruina, presentado por Jorge Fernández. Pero su enorme coste y la caída progresiva de audiencias, al no poder ser un programa semanal, terminó parando la producción del programa. Otra prueba, la tenemos en formatos como El jefe infiltrado o Pesadilla en la cocina, ambos de laSexta. Y aunque vienen de cadenas generalistas de EEUU, primero llegaron en versión original aunque dobladas a los canales temáticos, causaron interés, triunfaron y fue cuando se adaptó para su emisión en la cadena verde. Ambos son dos de los pocos formatos de entretenimiento en prime time que triunfan en esta cadena.

¿Qué otros programas de cadenas temáticas podrían adaptar las generalistas? Estos son algunos de los formatos más curiosos que podrían llamar la atención del espectador.

Tacaños Extremos

Extreme Cheapskates se emitió a través de la cadena por cable estadounidense TLC a lo largo de 3 temporadas, de 2012 a 2014. Narra el día a día de personas extremadamente tacañas y cuya obsesión por ahorrar condiciona sus relaciones familiares, sentimentales y sociales. Podría ser interesante y muy original ver la versión patria en nuestro país.

Hogar, sucio hogar

How Clean Is Your House? es su título original y, como el programa anterior, también se ha emitido de forma puntual por alguna cadena temática de Atresmedia. Es original de la británica Channel 4 y en él, un batallón de simpáticas y pulcras amas de casa acuden a casas muy sucias y algunas con serios problemas de Diógenes para limpiarlas y dejarlas como nuevas. Lo curioso de este programa es ver el antes y el después de los hogares y las historias emocionales de quienes viven en ellas… amén de la vis cómica de las limpiadoras.

Forjado a fuego

Uno de los formatos más exitosos de la historia de la cadena History Channel, exportado a decenas de países en todo el mundo y ya con 9 temporadas a sus espaldas. En España, se puede ver por Mega y es también una de sus emisiones diarias más vistas. En cada episodio, cuatro herreros compiten en un concurso el cual consta de tres fases de eliminación en donde deben forjar armas provistas de hoja. El ganador de cada episodio se lleva 10.000 dólares y el título de campeón del día. Quizás no arrasaría en una cadena como Antena 3 o Telecinco, pero como programa corto de verano podría funcionar.

Tu casa a juicio

¿Quién no ha visto alguna vez este programa que en España emite Divinity? Love it or List it está protagonizada por la diseñadora Hilary Farr y por el agente inmobiliario David Visentin. Acumula ya 15 temporadas en antena, se han emitido incluso otras versiones y la propia Hilary se ha “independizado” con una secuela parecida dónde transforma casas. El éxito aquí sería encontrar dos personajes con tanta personalidad y propietarios que decidan vender su casa tras la reforma o quedársela. Un programa que, a día de hoy, podría resultar algo costoso de realizar.

Mi vida con 300 kilos

DKISS emite este programa, casi, desde sus comienzos. Un programa protagonizado por gente con obesidad que decide ponerse, con más o menos suerte, en manos de un doctor para perder kilos y ganar salud. En el trasfondo: historias emocionales, la enorme personalidad de los participantes dejando o no la dieta… podría ser complicado encontrar en España a gente con tanto peso como en la sociedad norteamericana, pero sería interesante una adaptación de este tipo de programas aquí.

Los true crime al alza en las temáticas

Crímenes imperfectos

Los true crime tuvieron cierto éxito en la televisión de la España de los 90, hoy en día apenas ocupan secciones cortas en programas como Viva la vida o Ya es mediodía. Otros programas similares que triunfan en las temáticas son Mujeres asesinas, Crímenes en la red o Enterrados en el jardín. ¿No es el momento de rescatar un programa dedicado a la crónica negra de este país recreando casos reales?

¿Cómo lo hacen?

Es la joya de la corona de Discovery Max en España. How Do They Do It? es una serie de televisión producida por TV Wag de Discovery Channel donde cada programa explora 2 o 3 objetos, cómo se realizan y cuál es su sorprendente proceso. Sería una buena manera de promocionar, también, la gran cantidad de productos realizados por empresas españolas.

Mi lugar de retiro

Emitido por La 2, este programa explora casas extraordinarias ubicadas en insólitos paisajes elegidos por sus propietarios que buscan escapar del ruido de la gran ciudad. Edificaciones, en su mayoría, originales y con una personalidad propia que, seguro, existen también en nuestro país.

La Doctora Lee

Junto a la Dra. Stone, son el tándem perfecto de la noche del viernes en DKISS. A las que este año se ha sumado Clínica Capilar y Mis pies me están matando. Programas que tratan sobre patologías sorprendentes, llamativas o raras y cómo se encuentra una solución a las mismas o al menos un tratamiento para sobrellevarlas. ¿Quién no ha visto extraer un linfoma de grasa alguna vez a la simpática Dra Lee? Una temática aún por explorar en nuestro país.

