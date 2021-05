Hablamos con Sandra Lee, la dermatóloga más famosa de la televisión: "Todo comenzó con un vídeo de granos"

La doctora Sandra Lee es probablemente la dermatóloga más popular de la televisión. Conocida popularmente como la doctora Pimple Popper (explota-espinillas), su fama nace en YouTube e Instagram, donde decidió comenzar a compartir con sus seguidores los casos más extraños y llamativos que encontraba a diario en su consulta de Los Ángeles.

A raíz de la impresionante acogida que recibieron sus fotos y vídeos en redes, en 2018 obtiene su propio programa en la cadena TLC, La doctora Lee, un espacio en el que se graban desagradables casos reales tratados por la dermatóloga. En España, este formato se emite en DKISS, logrando convertirse en uno de los contenidos más vistos de la historia del canal, con una media de 200.000 espectadores por capítulo.

La especialista cuenta con 812.000 seguidores en Instagram, entre los que figuran estrellas de la talla de Kim Kardashian, quien además ha contratado sus servicios para cuidar de su piel. Ahora, con motivo del estreno de una nueva temporada este viernes 14 de mayo en DKISS, la doctora Lee atiende a BLUPER para valorar su fama internacional y el éxito de su programa.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Lee, MD, FAAD, FAACS (@drsandralee)

¿Por qué decidiste comenzar a compartir tu trabajo en Instagram?

Estaba mirando fotos de viajes, de comida y pequeños tutoriales de maquillaje. Entonces vi que no había médicos en Instagram y pensé que la dermatología podía funcionar muy bien para una plataforma tan visual como esta, y además yo podría mostrar una pequeña ventana a mi mundo y a mi vida como dermatóloga.

Mucha gente piensa que somos simples médicos dermatólogos, pero hay mucho más, hay muchas afecciones de la piel. Así que comencé a publicar y, desde el principio, publiqué un vídeo sobre la aparición de granos y ahí fue cuando todo despegó.

¿Esperabas tal impacto en las redes sociales?

No me lo esperaba. No esperaba el impacto que tendría, pero reconocí que algo estaba sucediendo desde el principio. Y definitivamente avivé la llama. Tan pronto como vi la recepción pensé: "Puedo construir esto si sigo subiendo más vídeos de espinillas". Antes de esto, honestamente, quizás quitaba cinco quistes al año, ahora trato cinco quistes en un día.

¿Cómo surgió la idea de tu programa de televisión? ¿Esperabas que fuera todo un éxito?

En realidad, no estaba buscando un programa de televisión. Obviamente fue interesante cuando las productoras hablaron conmigo para mostrarme su interés, pero no estaba segura de si quería hacer esto. Siempre ha sido muy importante para mí que mis pacientes sepan que estoy pensando en sus intereses en todo momento y trato de asegurarme de que sean tratados con respeto. Pero al final ha sido maravilloso. Es diferente a las redes sociales y ha sido una experiencia maravillosa. Me siento muy, muy afortunada de ser parte de esto.

¿Cómo te sentiste cuando recibiste la invitación para ir al show de Jimmy Kimmel?

Eso fue una locura, fue increíble. Estaba tan emocionada, tan nerviosa y tan asustada... Quería mostrar y asegurarme de que este programa no se burlaba de mi trabajo, porque si desde fuera escuchas que hay un programa llamado Dr. Pimple Popper vas a pensar que es algo loco y tal vez incluso te burles de ello. Pero fue realmente maravilloso y es un show en el que me sentí muy bien.

La doctora Lee muestra en el programa los casos más extraños que pasan por su consulta.

Tu programa tiene muy buena audiencia y seguidores en todo el mundo. ¿Cuál crees que es el secreto de esta recepción? ¿Crees que la gente disfruta viendo este tipo de casos médicos raros y extremos?

Creo que en parte es que, ciertamente, se trata de ver algo que es muy interesante y diferente, porque todos sabemos cómo se ve la piel normal, pero en el programa ves algo que es "anormal", que se supone que no debe estar ahí.

Aún así, siento que la gente me sigue quizás más que a otros que pueden hacer algo similar, porque saben que es muy importante para mí que mis pacientes no sientan ningún dolor y hay una historia en todo lo que decimos, lo que digo y lo que hablo con mis pacientes. Así que no lo sé, también hay gente que ha dicho que mi voz es algo relajante. No sabía que tenía una voz relajante hasta que pasó todo esto.

¿Cuál es el caso más difícil o impresionante que recuerdas?

No hay un caso más sorprendente, no hay un solo caso difícil porque los casos son difíciles por diferentes razones. Puede haber un caballero que tiene un rinofima enorme, que es el crecimiento en la nariz, y estamos tratando de operarlo, pero tiene una presión arterial muy peligrosamente elevada.

También es complicado cuando la gente tiene problemas que evalúo, pero no sé exactamente qué está pasando debajo de la piel. Siempre hay algún elemento de sorpresa, porque intentas encontrar la mayor cantidad de información posible, pero siempre hay algo que puede sorprenderte. Siempre me acerco a cada caso pensando que podría llegar a ser el más difícil aunque todavía no lo sepa.

Ahora que has lanzado SLMB, una línea de productos para el cuidado de la piel, ¿te consideras también una gurú de la belleza?

Creo que los dermatólogos entendemos el problema, leemos libros de texto sobre la piel, el cabello y las uñas. Entendemos todo hasta el nivel microscópico. Y así, juntando todo eso, creo que probablemente somos los más conocedores de la piel y de sus complejidades. Supongo que esto nos convierte en gurús del cuidado de la piel o gurús de la belleza, pero esto último realmente nunca me lo he considerado.