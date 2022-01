Susi Caramelo lanza el órdago para que Vasile la incorpore a las filas de Telecinco

Fue una de las invitadas de la noche. Susi Caramelo acudió a Sábado Deluxe para realizar una entrevista en la que dejó ver su faceta más personal. La cómica desplegó, como es habitual, su natural gracejo y desparpajo ante las cámaras. Una intervención que dejó encandilados a los colaboradores y que regaló carcajadas por doquier gracias a sus anécdotas más surrealistas.

Ambos de Badalona, Susi y Jorge Javier Vázquez se entendieron a la perfección. Era palpable que entre los dos existía una gran conexión que hizo que Susi lograse destapar su lado más desconocido. Atrevida como pocas, Susi no dudó en reclamar a su paisano que le echase una mano de cara a una posible contratación de Telecinco. Una petición en la que citó al jefe supremo de la cadena de Fuencarral. "Háblale a Vasile de mí", dijo a Jorge Javier cuando este le reconoció ser seguidor de ella.

Susi Caramelo durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'.

"¿Te gustaría trabajar en Telecinco?", dijo el presentador a la invitada, que respondió de manera tajante: "Hombre, yo me muevo mayormente por dinero". Estas afirmaciones levantaron el aplauso del público y de los colaboradores, que se mostraron entusiasmados con la idea de que Susi se incorporase a sus filas. La humorista confesó que era fiel seguidora de formatos de la casa como La isla de las tentaciones y que le encantaría tener un papel en ediciones venideras. "A mí me encantaría estar ahí para pinchar y decirles que sus novios les están poniendo los cuernos", afirmaba en tono jocoso.

Respecto a su faceta sentimental, Susi contó que antes de ser conocida ya había estado con hombres muy populares. "Siempre me he movido por el mundo del faranduleo y he ligado con actores que están muy buenos, pero no lo voy a contar para no hundirles la vida", afirmó la catalana. Además, Caramelo reveló cómo fue su ruptura con el también actor Israel Rodríguez, al que conquistó en un photocall cuando ella ejercía de reportera.

Susi Caramelo reconoce haber mantenido relaciones sentimentales con actores conocidos.

"Lo dejamos en el confinamiento, eso acaba con cualquier relación. Me quede en Toledo encerrada en una autocaravana con Israel Rodríguez. Al principio pensé en la suerte que tenía al estar encerrada con un tío así, pero 17 días allí...", relataba Susi, que aclaraba que la belleza no fue suficiente para que esa relación continuase. "Estaba muy bueno, pero no todo es la belleza. Yo ahora estoy con un tío que no está tan bueno y a mí me gusta más, me parece más atractivo", dijo la cómica, que rápidamente añadió: "Perdona Isra, que no te quiero faltar. Pero bueno... me la suda un poco". Susi Caramelo confesó entonces que dicha relación no acabó muy bien, pero que no le guarda rencos, ya que se queda con todas las "alegrías" que le había dado el actor.

Aparte del asunto sentimental, Susi Caramelo contó cómo gestiona su dinero y cual es su idea de éxito. "Yo quiero estar forrada como tú, quiero un casoplón", decía a Jorge Javier. "Vivo en la misma casa en la que vivía cuando me vine a Madrid, una buhardilla de 20 metros. No quiero mudarme porque mi idea es cambiarme de ahí a un casoplote", afirmó con gracia, y es que confiesa que no es una mujer que necesite grandes lujos para poder vivir bien. "Estoy acostumbrada a ser pobre y a vivir con cuatro duros. Yo he llegado a vivir con 400 euros al mes, he vivido con muy poco dinero y esos somos los buenos. Los que estamos acostumbrados a la miseria", relataba la que fuera presentadora de Movistar. Una etapa por el momento finita que podría desembocar, quién sabe, en un acercamiento profesional con Mediaset.

