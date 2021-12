Jorge Javier se mofa de su bronca a Paloma G. Pelayo: "Dije que no trabajaría contigo los sábados"

"Estoy profundamente decepcionado como presentador y te digo una cosa: por mí, y por ahora, no me gustaría coincidir contigo en varios programas", le espetaba de manera contundente Jorge Javier Vázquez a Paloma García Pelayo hace ahora unas semanas en Sábado Deluxe.

La razón era que la periodista había decidido sacar un tema de malos tratos durante la entrevista a Pepe Navarro cuando el programa había acordado con el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi hablar sólo de la paternidad del hijo de Ivonne Reyes.

"Estamos en un momento muy delicado para que tú vengas aquí con tus rollos. Este señor ha venido aquí a hablar de Ivonne Reyes y todos lo hemos aceptado. No entiendo que se saque ahora un asunto que nada tiene que ver sobre el caso. Tú has provocado ponernos en una situación muy delicada al programa. Si querías quedar como periodista abnegada no lo has conseguido", siguió relatando el presentador mientras Paloma apenas podía esbozar alguna que otra palabra.

Pues bien, las palabras de Vázquez han terminado cayendo en saco roto cuando este martes ha vuelto a coincidir con García Pelayo en un plató con motivo del especial de Sálvame, El último viaje de Rocío, sobre el traslado de las pertenencias de Rocío Jurado.

Consciente de ello, el presentador ha querido ironizar sobre el asunto y decirle al público que no había cambiado de opinión. "Yo dije que no iba a volver a trabajar contigo los sábados", dijo Vázquez, parafraseando a Aramis Fuster, quién defendió que no volvería a Sálvame... de tarde.

Por su parte, García Pelayo se ha mostrado prudente y ha contestado a Vázquez con un simple "eso dijiste". La periodista ya se defendió en El Programa de Ana Rosa rescatando la sentencia contra Pepe Navarro por malos tratos. "Lo que es impropio es venir a un medio de comunicación, sentarse y decir que no fue condenado y sólo fue una multa de quinientos euros", comenzó diciendo.

"La sentencia de Vanesa Adelaida Martín Sanz dictada el 24 de octubre de 2002 habla de falta de lesiones, falta de injurias -hay que aclarar que en 2015 dejan de ser faltas y pasan a ser lesiones breves- por 4.434 euros. Es una sentencia que recogen varios medios de comunicación, como El Periódico de Aragón, el 15 de noviembre de 2002, y señala que la sentencia indica que "golpeó en reiteradas ocasiones" a la mujer, a quien le provocó "contusiones múltiples" en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo", recordó.

"He tenido acceso a la sentencia y mucho menos quiero hacer sangre con esto. Quiero defender lo que es injusto. Pero si algo es impropio es que se mienta sobre algo tan serio sobre lo que muchas estamos en contra. Era una pregunta apropiada porque era la única persona que podía contestarlo", finalizó la periodista sin que el programa le dedicara más tiempo al asunto.

