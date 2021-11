Paloma García-Pelayo recuerda en 'Ana Rosa' la sentencia por malos tratos a Pepe Navarro

"Si echas la vista atrás, ¿cómo definirías tu relación con las mujeres?". Esta pregunta de Paloma García Pelayo a Pepe Navarro el pasado sábado en Deluxe desató una tremenda bronca de Jorge Javier Vázquez a la colaboradora por intentar sacar una sentencia del pasado por malos tratos contra el presentador.

"¿Te refieres a una tal Vanesa que dice que la pegué? No des vueltas, eso es completamente mentira. Si querías sacar este tema, que no tiene nada que ver con esto, lo sacamos", respondió Pepe visiblemente molesto y remarcando que su presencia en el programa se debía al asunto de la paternidad del hijo de Yvonne Reyes. "Lo que has hecho es impropio de un profesional", señaló.

Tras esto, Vázquez intervino para afear a la periodista, a la que prácticamente no dio opción para que se defendiera de los ataques de Navarro, que la definió como una "irresponsable y una demagoga".

Pues bien, este lunes, desde su silla de colaboradora en El Programa de Ana Rosa, García Pelayo ha aprovechado para defenderse y rescatar la sentencia con Navarro por malos tratos. "Lo que es impropio es venir a un medio de comunicación, sentarse y decir que no fue condenado y sólo fue una multa de quinientos euros", ha comenzado diciendo.

"La sentencia de Vanesa Adelaida Martín Sanz dictada el 24 de octubre de 2002 habla de falta de lesiones, falta de injurias -hay que aclarar que en 2015 dejan de ser faltas y pasan a ser lesiones breves- por 4.434 euros. Es una sentencia que recogen varios medios de comunicación, como El Periódico de Aragón, el 15 de noviembre de 2002, y señala que la sentencia indica que "golpeó en reiteradas ocasiones" a la mujer, a quien le provocó "contusiones múltiples" en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo", ha recordado.

"He tenido acceso a la sentencia y mucho menos quiero hacer sangre con esto. Quiero defender lo que es injusto. Pero si algo es impropio es que se mienta sobre algo tan serio sobre lo que muchas estamos en contra. Era una pregunta apropiada porque era la única persona que podía contestarlo", ha finalizado la periodista sin que el programa le haya dedicado más tiempo al asunto.

Nuevo capítulo en la guerra de productoras

Que El programa de Ana Rosa haya servido para que García Pelayo se defendiera de los ataques de Navarro y Vázquez en el Deluxe viene a significar un nuevo capítulo en la guerra de productoras de confianza de Mediaset España.

Como ya analizamos el pasado fin de semana, desde Mediaset se ha fomentado en los últimos tiempos el enfrentamiento entre productoras del grupo en casos como el de Rocío Carrasco o Dolores Vázquez.

Da igual que por el camino se hayan echado por tierra trabajos alabados por la crítica. Al final lo importante ha sido la audiencia y la facturación. Y así, La Fábrica de la Tele facturó 29,1 millones de euros en 2020, con 4 millones de euros de beneficios; y Unicorn Content facturó 23,2 millones de euros, con 3,2 millones de euros de beneficio,

