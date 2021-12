¿Hace falta la presencia de Rocío Carrasco para que la música en directo vuelva a la televisión?

Noticias relacionadas Shock en 'Sálvame': Rocío Jurado guardaba 36 toneladas de material que mostrarán en un especial

Se suponía que después del puente de la Constitución tendríamos noticias sobre la serie documental En el nombre de Rocío, en la que Rocío Carrasco hablaría de sus malas relaciones familiares, quizá se pondría fecha de estreno, ya que prometieron que la veríamos en otoño. Sin embargo, Telecinco sorprendía a todos al sacarse de la chistera un especial sobre Rocío Jurado, sus pertenencias y sus trajes más icónicos y que se bautizó como El último viaje de Rocío Jurado. Un programa que se emitió dentro de Sálvame, y en el que la música de La Más Grande estuvo muy presente.

Y es que artistas de todo tipo de perfiles pasaron por el programa para cantar en directo algún tema del repertorio de Rocío Jurado. Miguel Poveda rompió el hielo con una versión de ‘Fuego fatuo’, y luego vendrían India Martínez con ‘Sevilla’ y Gonzalo Hermida, quien participará en el Benidorm Fest, se arrancó con ‘Mi amante amigo’.

Así ha empezado el homenaje a la más grande: ROCÍO JURADO #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/ksnjzTUBns — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 14, 2021

La ganadora de Operación Triunfo Lorena Gómez siempre ha declarado ser una gran admiradora de Rocío Jurado, y cantó ‘Como alas al viento’, canción con la que compitió en la gran final de su edición de Tu cara me suena. El joven Adrián Martín, a quien conocimos en Pequeños gigantes, continuó con ‘Como una ola’, Anabel Dueñas cantó ‘Señora’ mezclando su imagen y su voz con la de la chipionera, y Marta Sánchez cerró el programa con una emotiva versión de ‘Como yo te amo’.

Marta Sánchez versiona “Como yo te amo” de Rocío Jurado #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/kAuuYGfdpX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 14, 2021

El contenido de El último viaje de Rocío Jurado, como tal, no fue muy interesante. Incluso Gloria Camila destapó que allí había mucho teatro, pues se suponía que iban a abrir un contenedor al azar en el que habría prendas que no ven la luz desde hacía una década, y que finalmente tenían trajes que se usaban en el musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’.

Sin embargo, esa parte musical que antes mencionábamos hizo que todo valiese la pena, tan solo por ver a artistas como Poveda, India Martínez y compañía cantando en directo, poniendo los vellos de punta. Porque ya no hay programas musicales, y en los magacines cada vez hay menos actuaciones, porque supuestamente a la gente no le gusta y cambian de canal.

En las redes sociales muchos tuiteros han criticado El último viaje de Rocío Jurado por vender una buena cantidad de humo, pero también se ha aplaudido el poder ver esas interpretaciones tan sentidas, con tanto corazón.

Resulta muy curioso que Telecinco solo tire la casa por la ventana con música en directo cuando está Rocío Carrasco por medio. Recordemos que durante la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva la sintonía era el eurovisivo tema ‘Tout l'univers’, interpretado por el suizo Gjon’s Tears, que acudió a cantarla en directo en la última de las entregas.

Asi ha sido el emocionante inicio del último programa de #RocíoSeguirViva con la actuación de Gjon's Tears y la llegada de Rocío Carrasco a Mediaset pic.twitter.com/tFpDXyO7oL — telemagazine (@telemgzn) June 2, 2021

La popularidad de la canción abrió un pequeño filón eurovisivo en el programa, que también recibió a Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021, que interpretó ‘Como las alas al viento’, y la representante de Francia, Barbara Pravi vino a España para cantar en directo su propuesta para el Festival, ‘Voilá’, la cual se usó también para promocionar la serie documental.

Me gustó mucho la versión de ‘Como las alas al viento’ que hizo Blas Cantó en #RocioEnDirecto. Algo así en #Eurovision sería arriesgado pero creo que efectista. 💙pic.twitter.com/l97PmHXcN5 — BERT (@JovenBerther) April 22, 2021

En general todas estas actuaciones lograron un gran aplauso en las redes sociales, y sería interesante que Telecinco fuese abriendo poco a poco sus programas a otros números musicales, y que de paso la competencia también.

En la actualidad solo se ve a artistas (o aficionados) cantando en directo en talent shows como Got Talent, La Voz, Tu cara me suena o similares. Ya no hay galas televisivas, ni programas centrados en la carrera musical de nadie, como el legendario El séptimo de caballería, de Miguel Bosé. Quién sabe si con una propuesta de música en directo conseguirían reflotarse las cada vez más maltrechas audiencias de la televisión lineal; quizá esa sea la clave, ofrecer algo completamente novedoso, y que no tenga ningún parecido con lo que se puede encontrar en las plataformas de streaming.

Sigue los temas que te interesan