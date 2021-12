Gloria Camila cuestiona el homenaje de ‘Sálvame’ a Rocío Jurado en ‘Ya son las ocho’

Este martes Sálvame dio un giro a su habituales contenidos para ofrecer un especial llamado El último viaje de Rocío Jurado. La hija mayor de la cantante, Rocío Carrasco, supervisó el traslado de numerosos contenedores con pertenencias de la intérprete de ‘Como una ola’ y abrieron uno de ellos en el plató de Telecinco, en concreto el número 18.

Los espectadores pudieron ver, por ejemplo, una de las capas que la Jurado utilizaba al cantar ‘Como las alas al viento’, y que el presentador Jorge Javier Vázquez no se resistió a probarse. En el especial también vimos numerosas actuaciones de artistas como Miguel Poveda, Marta Sánchez o Mercedes Durán, quien cantó un dueto frente a la propia Rocío Jurado gracias a la edición de vídeo.

Cuando Sálvame acabó el programa Ya son las ocho contó con la presencia de Gloria Camila Ortega, la otra hija de Rocío Jurado, y que no estuvo en el homenaje. Gloria entonces sembró una duda de lo que se acababa de ver en El último viaje de Rocío Jurado. “¿Por qué se elige el contenedor 18 que es donde están los vestidos de mi madre? Justamente, los que lleva Anabel Dueñas en la obra”, decía Gloria.

Así, daba a entender de que todo estaba muy estudiado, y hacía referencia a que los diferentes vestidos que se presentaron a la audiencia son los mismos que la cantante (conocida gracias a Operación Triunfo) Anabel Dueñas saca en un espectáculo que repasa los éxitos de Rocío Jurado. Un show que lleva interpretando desde hace muchos años y que lleva de nombre ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’.

En las redes sociales muchos daban la razón a Gloria, y se extrañaban de lo bien conservados, lo limpio y planchados que estaban los trajes para llevar, según se decía, 13 años guardados en unos contenedores.

Del mismo modo, Gloria quiso responder a Joaquín Prat, quien esa mañana la atacó desde El programa de Ana Rosa por no ir al homenaje si no es cobrando. “La única que está cobrando por este homenaje es mi hermana”, aseguró Gloria Camila, y añadió que “aunque me hubiesen pagado tampoco hubiese ido y cada uno con su opinión y con su decisión”.

Además, aprovechó para decir que ella pertenece a una asociación que vela por el mantenimiento de la tumba de Rocío Jurado y su escultura entre otros espacios, para que los homenajes que se hagan a su madre se desarrollen siempre en lugares impecables. E insistió en que jamás ha cobrado por ir a un evento que recuerde la figura de la tonadillera. A pesar de todo, dijo que el programa especial le pareció “precioso, bonito, no puedo decir nada feo de los vídeos o los recuerdos”.

