Aluvión de críticas al doctor Carballo por decir que va a "esperar un poco" para vacunar a su hijo

El popular doctor César Carballo ha vuelto a generar una gran polémica por sus intervenciones televisivas, en este caso por su aparición de este jueves en El programa de Ana Rosa. El profesional sanitario conectó con el formato de Telecinco para analizar la evolución de la sexta ola de Covid-19 en España y hablar sobre las vacunas a los niños, que actualmente están en el centro del debate.

El miércoles 15 de diciembre comenzó la vacunación a niños menores de 12 años y Ana Terradillos se ha interesado por el caso personal del doctor, que tiene dos hijos en edad de vacunación. "Tengo una niña de 9 años, acaba de pasar el covid, por lo cual no está en disposición de vacunarse, y un niño de 7 que sí se puede vacunar, pero voy a esperar", ha respondido a la presentadora.

Sobre los motivos por los que prefiere no inocular aún la vacuna a su hijo, Carballo afirma que es una persona "muy garantista", aunque acto seguido defiende que "las vacunas son seguras, que aquí no hay una opción errónea".

"Todos los ensayos clínicos han demostrado que las vacunas son seguras, pero hay comités como el de Reino Unido que dice que va a esperar un poco más a tener datos a medio plazo para saber que vacunan sin ningún problema", ha proseguido el médico.

"Los padres tenemos que afrontar si queremos que nuestros niños afronten el covid con vacuna o sin vacuna, desgraciadamente yo lo prefiero con vacuna, así que me estoy planteando muy seriamente vacunarlo", concluyó.

Inmediatamente después de su intervención, los colaboradores del programa mostraban su indignación por las declaraciones del doctor. "Sinceramente, me parece tremendamente irresponsable que un sanitario diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores", espetaba la periodista Esther Palomera.

José María Olmo, por su parte, también fue crítico con las palabras del sanitario: "Un altísimo porcentaje de las cosas que ha dicho el doctor Carballo están fuera de lugar, yo también estoy en contra de lo que dice", aseveró. El periodista, por otro lado, advertía de que "este tipo de mensajes pueden calar en un porcentaje de la sociedad porque hay mucho desconcierto".

Por último, Rodolfo Irago se mostraba contundente: "Me parece una barbaridad, me parece lamentable, que diga esto un médico me parece gravísimo".

Las redes sociales, por su parte, también se sumaban a las críticas por la actitud de este doctor, que ya ha protagonizado otras polémicas durante la pandemia del Covid-19 que le ha catapultado a la fama televisiva.

El revuelo causado ha obligado al doctor Carballo a intentar aclarar sus palabras este viernes. El médico ha vuelto a intervenir en El programa de Ana Rosa para explicarse: "Lo primero que digo es que las vacunas son seguras, que la gente puede estar tranquila, que puede vacunar a sus hijos y además deben vacunar a los niños que son de riesgo".

"Yo no he dicho que no vaya a vacunar a mi hijo", prosigue el doctor, "he dicho que no lo vacunaría si tuviésemos una incidencia acumulada baja, porque no haría falta ya que es un niño sano".

Finalmente, Carballo ha defendido que "como dicen en Reino Unido, vacunar a niños para controlar la incidencia acumulada en adultos no es ético y, desde luego, no es una buena estrategia".

