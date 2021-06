Jesús Calleja acusa al doctor Carballo de generar miedo en televisión y este le responde

Jesús Calleja ha dedicado un contundente mensaje en redes sociales a César Carballo, el doctor de urgencias que lleva meses recorriendo las televisiones para hablar sobre la pandemia de la Covid. El presentador de Planeta Calleja ha mencionado al médico en un mensaje en Twitter para pedirle un "mayor optimismo" en sus intervenciones.

"Sea más responsable cuando sentencia datos en una televisión que son imprecisos, generando miedo. ¿Le parece poco el que ya hemos pasado? ", ha aseverado el montañista.

El tuit finaliza con un consejo para el mediático doctor, cuyas declaraciones suelen generar polémicas por su tono alarmista. "Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo. Un saludo", concluye Calleja.

Doctor @ccarballo50 la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una TV que son imprecisos generando miedo. Le parece poco el que ya hemos pasado? Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo. Un saludo — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 22, 2021

Minutos más tarde, el aludido ha respondido al mensaje del presentador. "Estimado amigo. Ser optimista nos ha llevado a pasar 4 olas sin estar preparados. Soy optimista en la vida, pero cuando te enfrentas a un virus hay que ser realista, sobre todo cuando las decisiones que se toman cuestan vidas. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor", ha escrito.

En un segundo tuit, el doctor ha seguido expresando su punto de vista: "Cuando preparas un escenario de catástrofe no vale 'ser optimista', yo he preparado y me he enfrentado a varios. También me llamaron 'agorero catastrofista' cuando en marzo de 2016 dije que no estábamos preparados para enfrentarnos a una segura pandemia respiratoria", expresa finalmente.

Polémicas intervenciones

Lo cierto es que las apariciones televisivas del doctor César Carballo suelen generar controversia por el alarmismo con el que aborda la pandemia. El urgenciólogo llegó a decir en laSexta Noche que no le gustaría ser "de los primeros" en vacunarse porque "no es lo mismo poner [las vacunas] a 20.000 que a 20 millones".

Este mismo martes, el doctor intervenía en Espejo Público para hablar sobre la cepa india del virus, denominada también variante delta. El tertuliano ha asegurado que esta cepa ha provocado que haya "fallecidos con las dos dosis" de la vacuna. "Es la noticia que no queríamos oír", asevera. Unas declaraciones ante las que se han producido decenas de comentarios acusándole de generar alarma con datos imprecisos y manipulados.