¿Qué pasa en el capítulo (böllüm) 42 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Avance en fotos del capítulo (bölum) 42 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Sen Cal Kapimi (Love is in the air) ha regresado a la parrilla de FOX Turquía con una segunda temporada de once capítulos y con un cambio en su emisión, pasando de la noche de los sábados a la de los miércoles, como así se emitía originalmente.

Allí está aguantando el tipo en audiencias teniendo en cuenta que se enfrenta a un peso pesado de la ficción turca como Kurulus: Osman, que arrasa cada semana con su segunda temporada.

No obstante, aunque ha mejorado los registros de los últimos episodios de la primera temporada, su segundo capítulo emitido el pasado miércoles 16 de junio cayó a un 3,45 en totales, un 2,88 en AB y un 3,69 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

Sinopsis del capítulo 42 de 'Sen Cal Kapimi'

Mientras Serkan hace todo lo posible para recuperar a Eda, la arquitecta tiene dificultades para ocultar sus sentimientos. Eda comienza a observar la relación entre Serkan y Kiraz. Si ve que hay un vínculo entre ellos, le explicará a Serkan que es el padre de Kiraz. Sin embargo, Aydan y Engin descubren la verdad mucho antes. ¿Quién le contará antes la verdad a Serkan?

Fotos del capítulo 42 de 'Sen Cal Kapimi'

Trailers del bölüm 42 de 'Sen Cal Kapimi'