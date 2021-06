Así ha regresado 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air'): un salto temporal de cinco años y una hija secreta

Primeras imágenes de la nueva temporada de 'Sen Cal Kapimi (Love is in the air)?

Sen Cal Kapimi (Love is in the air) está de vuelta. Tras un parón de dos meses, la comedia protagonizada por Hande Erçel y Keren Bürsin regresaba el pasado miércoles 9 de junio a FOX Turquía con una segunda temporada de once capítulos. Y lo hacía, para sorpresa de sus fans, con un gran salto temporal de nada menos que cinco años.

"¿Qué hace ella aquí después de todos estos años? (...) ¿Por qué mi corazón late de nuevo?", se podía ver a Serkan preguntándose en el tráiler publicado, mientras Eda aparecía junto a él en una rueda de prensa con un galardón en la mano. Además, una niña preguntaba: "mamá, ¿este hombre es mi papá?".

Un avance que despertó todo tipo de rumores entre los fanáticos de la serie turca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el final de la primera temporada? ¿Quién era esa niña? ¿Qué había pasado durante todos estos años entre Serkan y Eda? ¿Por qué habían roto?

Pues bien, en el episodio de estreno de la segunda temporada se podía ver que Serkan guardaba el collar de Eda (que antes era su anillo de flores) en la caja fuerte de su oficina porque significa mucho para él, dando a entender que el joven no ha conseguido olvidar a su amor.

Según va avanzando el episodio, conocemos que Eda y Serkan han estado aparentemente separados durante cinco años después de que el arquitecto rompiera la relación, ya que probablemente sufría de trastorno de estrés postraumático. No obstante, se desconoce el motivo real de la ruptura y puede que esta sea una de las tramas de temporada.

A pesar de ello, es probable que Serkan haya seguido los pasos de su enamorada durante todos estos años y hasta es probable que asistiera a su graduación en Italia. Esto hace que no se entienda que el joven se aferrara a ella durante su tratamiento y después se alejara de ella cuando empezó a recuperarse.

Por su parte, Eda, decidió ocultar la existencia de su hija Kiraz a Serkan porque pensó que él no quería ser padre, o no era capaz de ser padre, y no quería que su hija se pasara toda su vida sintiéndose como alguien no deseado. A pesar de los años, la joven todavía no ha superado aquella ruptura y se intuye que lo sigue amando.

Durante todo este tiempo, Eda se ha encontrado a sí misma de nuevo. Se fue a Italia como siempre había soñado y terminó su carrera allí. Después fundó su propio negocio de diseño de paisajes y tuvo un gran éxito en Europa. Regresó a Turquía hace un año, aunque no se explica muy bien por qué lo hizo. ¿Sería para poder pasar más tiempo con Kiraz en lugar de viajar y trabajar? ¿Se había estado convirtiendo lentamente en Serkan y necesitaba hacer un cambio para no terminar siendo cómo él?