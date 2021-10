El ridículo de Iván Redondo con Jordi Évole: "¿Usted sale de casa con un peón y un alfil?"

Iván Redondo ha protagonizado este domingo su primera entrevista tras su salida de la dirección del gabinete de Pedro Sánchez. El exasesor del presidente ha sido entrevistado en Lo de Évole y, entre los muchos titulares que ha generado, destaca la surrealista escena que ha desconcertado a Jordi Évole y a la audiencia.

El invitado ha repasado su trayectoria en el 'gobierno en la sombra', asegurando que Sánchez le llegó a ofrecer un ministerio cuando el PSOE ganó la moción de censura a Mariano Rajoy; sin embargo, declinó la oferta.

Redondo afirma que fue él y no el presidente quien decidió abandonar su puesto en el Ejecutivo."Ya he salido del mejor lugar del mundo, he tenido el privilegio de haberlo podido cumplir", expresa. Y añade que ser jefe del gabinete del presidente era su sueño "desde que era pequeñito".

♟️ Y sin embargo, al final de la partida, el peón y la dama siempre acaban en la misma caja. #LoDeRedondo pic.twitter.com/U6NgL5qFSI — Lo de Évole (@LoDeEvole) October 3, 2021

Su futuro laboral, el poder de las empresas eléctricas o el potencial de Yolanda Díaz son algunos de los asuntos que el invitado ha abordado con Évole. Pero el momento que más comentarios ha desatado se ha producido al final de la extensa charla.

El catalán se ha interesado por el motivo por el que el exasesor de Sánchez ha aceptado participar en el programa. "A ver cómo lo podemos explicar de una manera sencilla", ha contestado Redondo, llevándose la mano al bolsillo.

"Esto no estaba preparado", prosigue el entrevistado antes de poner dos piezas de ajedrez sobre la mesa. "¿Esto no estaba preparado? ¿Usted sale de casa con un peón y con un alfil?", ha preguntado estupefacto Jordi Évole, sin poder ocultar la risa.

"Te los iba a regalar después, pero me he dado cuenta de que este es el mejor momento", ha explicado el asesor. Redondo asegura, haciendo un símil con el ajedrez, que en política los peones son los asesores y la dama los políticos. "El único punto importante del peón es que si llega a la casilla ocho puede transformarse en cualquier pieza, incluso en esta, en la dama. Y de eso va esta entrevista y este cara a cara. Nada más que eso", ha aseverado.

Finalmente, el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno ha afirmado que nunca deseó convertirse en 'dama', motivo por el cual decidió rechazar la oferta de ser ministro. "Yo nunca me he visto en esa posición, he estado donde podía estar, quería estar y me había preparado para estar", concluye.

Sigue los temas que te interesan