Laura Fa, la colaboradora discordante de 'Sálvame' que ha hecho de la provocación su mejor arma

Laura Fa vuelve a estar en el centro de la polémica tras conceder una entrevista a Gabriel Rufián. La colaboradora de Sálvame ha charlado con el diputado catalán en su canal de YouTube y no ha dudado en referirse a varios de sus compañeros en términos que han generado malestar en el programa de Telecinco.

La periodista ha asegurado que Paz Padilla es "una desubicada", que Chelo García Cortés "está anticuada" o que a Belén Esteban "le falta formación". Este lunes, la catalana ha tenido que hacer frente a la reacción de sus compañeras y, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no ha dado ni un paso atrás y se ha reafirmado en sus palabras.

Esta no es la primera vez que Laura Fa agita el avispero de Sálvame haciendo alusión al resto de colaboradores del programa, bien sea en entrevistas o en polémicos artículos como el que le costó su amistad con Lydia Lozano.

Cuando está a punto de cumplir su primer lustro en el formato de Telecinco, la de Badalona puede presumir de ser ya una d las veteranas que forman parte fundamental del programa. Eso es gracias a que ha conseguido encontrar un hueco yendo a contracorriente y actuando como azote del grupo.

Pese a que Laura a menudo parece no ir a favor de obra, lo cierto es que sus provocaciones siempre acaban surtiendo efecto y generando contenidos para Sálvame, algo muy importante en un programa que lleva 12 años nutriéndose, en gran parte, de los conflictos internos de sus tertulianos.

Tal y como ya analizamos en BLUPER durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, la periodista no tiene reparos en enfrentarse a cualquiera de sus compañeros, incluso a las grandes figuras del formato, como pueden ser Kiko Matamoros, María Patiño o Lydia Lozano.

Pero la catalana no sólo ha cargado contra colaboradores, tampoco se ha cortado a la hora de emitir juicios que no dejan en muy buen lugar a la cadena en la que trabaja. La última ocasión se produjo con la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021, cuando Fa escribió que "ha triunfado la violencia y, sobre todo, ha triunfado la cadena, Telecinco" en un artículo titulado "Ganan Olga y Mediaset, pierde el feminismo".

Este tipo de salidas de tono han erigido a la colaboradora como una necesaria voz discordante que, lejos de perjudicar a Sálvame, le suma valor y le regala nuevas tramas de las que beneficiarse. Y es que, en un programa donde los incendios se traducen en audiencia, contar con una pirómana nunca puede ser mala idea.

Quién es Laura Fa

Laura Fa llegó a Sálvame en diciembre de 2016 tras alzarse con la victoria en la Sálvame Snow Week, la selección de nuevos fichajes que el formato organizó para suplir las ausencias de Rosa Benito y Raquel Bollo.

La periodista de Badalona había trabajado anteriormente en la autonómica 8TV y había colaborado en Abre los ojos y mira y Cazamariposas, ambos en Mediaset. Actualmente, compagina su presencia en Sálvame con su colaboración en Obrim fil de TVE Cataluña, La nova normalitat de Teve.cat y Tot es mou de TV3. Además, participa en El Vermut de Llucià Ferrer de Ràdio Flaixbac, Vostè primer de RAC1 y A todo corazón, el podcast de la revista Lecturas.

En el verano de 2019, Laura protagonizaba uno de sus momentos más complicados en Sálvame al enfrentarse a Kiko Matamoros, que tuvo que ser operado de varios tumores en la vejiga. Tras acusar a su compañero de haber exagerado ciertos aspectos de su enfermedad, y después de varios días de fuertes disputas entre ambos, la colaboradora se derrumbaba en directo.

Laura Fa padeció un cáncer de tiroides con 28 años y experimentó en su propia piel lo cruel de esa enfermedad.



Ya era hora de que una colaboradora de 'Sálvame' plantara cara públicamente a Matamoros y destapara su faceta más miserable.



Mi respeto a @Laura__Fa.#yoveosálvame pic.twitter.com/cYp3IwE9Ik — El Lapidario TV (@LapidarioTV) August 20, 2019

"Yo estaba documentada porque hablé con un oncólogo de Estados Unidos y hablé con una uróloga catalana... y nada más. Yo creo que hice mi trabajo de periodista, y que no hay nada que me sume para tener más o menos razón", se defendía.

Acto seguido, la catalana desvelaba uno de los aspectos más complicados de su vida: "No me escondo de nada, lo he contado alguna vez si me han preguntado. Tuve un cáncer de tiroides hace muchos años, del que yo no quiero hablar y si hablo, quiero hablar siempre en positivo", añadía entre lágrimas, provocando la emoción de muchos de sus compañeros.

