Laura Fa, la 'novata' convertida en pilar de 'Sálvame' gracias a Rocío Carrasco

Laura Fa se ha erigido como una de las más férreas defensoras de Rocío Carrasco por el duro testimonio narrado en Rocío, contar la verdad para seguir viva. La colaboradora no ha dudado en alinearse con el discurso oficial de la productora y se ha enfrentado a todas las voces críticas, incluidas las de sus propios compañeros, que han cuestionado la versión de la hija de Rocío Jurado.

Desde que se estrenase la serie documental, no han sido pocas las ocasiones en las que la periodista se ha hecho eco de un discurso feminista, visibilizando problemáticas sociales como la revictimización de las víctimas de violencia de género o la falta de soporte judicial a las mismas.

Sin perspectiva de género nunca nadie puede entender el relato de Rocío. Buscad debajo de las piedras, en las hemerotecas, en vuestra memoria,... no váis a encontrar respuesta. Y la tenéis en la cara!!! Los 2000 años de patriarcado os ciegan!!! Abrid los ojos coño!! #RocioVerdad4 — Laura Fa (@Laura__Fa) April 7, 2021

Este compromiso profesional ha valido a Laura Fa para aumentar su presencia en el programa de Telecinco, ganándose la confianza de la productora para abordar este complejo asunto hasta el punto en que, en los últimos días, se la ha visto en plató con pinganillo para tener comunicación directa con la dirección, un privilegio reservado a unos pocos 'pesos pesados' en el espacio vespertino.

Su mayor presencia en Sálvame ya parece haber levantado las primeras suspicacias entre los colaboradores, pues este martes la catalana mostraba su decepción con su compañera Lydia Lozano por un comentario que le hizo fuera de cámaras: "Dice que lo hago como si fuera una marioneta del programa, que si todo esto era por venir más días", revelaba Laura.

Lydia, por su parte, trataba de defenderse, pero acababa confirmando en parte la versión de su compañera: "No te dije que era por venir más días, estás mintiendo, te dije que no te veía libre".

Esta ha sido la última ocasión en que Laura Fa se ha convertido en protagonista involuntaria de la emisión de Sálvame, pero lo cierto es que, en las últimas semanas, el nombre de la colaboradora suele colarse entre los trending topics de Twitter cada vez que interviene en el formato. La mayoría de las veces, las redes aplauden su discurso y celebran su presencia en el plató para combatir los argumentos más críticos con Rocío Carrasco.

YO SE LO QUE ES AD!! Enorme laura fa !!

Enorme !

Mas gente como Laura fa , gracias #yoveosalvame pic.twitter.com/snXDxDTaQN — ᗩᖇᖶᗷᘻᘜ (@artbmgphoto1) March 23, 2021

Es innegable que la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha ayudado a la colaboradora a encontrar su lugar en el programa, donde en algunas ocasiones no ha sabido ir a favor de obra, provocando incluso su expulsión del plató en directo por acusar al director de malmeter entre Anabel Pantoja y Belén Esteban.

Laura Fa llegaba a Sálvame en diciembre de 2016 tras alzarse con la victoria en la Sálvame Snow Week, la selección de nuevos fichajes que el formato organizó para suplir las ausencias de Rosa Benito y Raquel Bollo.

La periodista de Badalona había trabajado anteriormente en la autonómica 8TV y había colaborado en Abre los ojos y mira y Cazamariposas, ambos en Mediaset. Actualmente, compagina su presencia en Sálvame con su colaboración en Obrim fil de TVE Cataluña, La nova normalitat de Teve.cat y Tot es mou de TV3. Además, participa en El Vermut de Llucià Ferrer de Ràdio Flaixbac, Vostè primer de RAC1 y A todo corazón, el podcast de la revista Lecturas.

En el verano de 2019, Laura protagonizaba uno de sus momentos más complicados en Sálvame al enfrentarse a Kiko Matamoros, que tuvo que ser operado de varios tumores en la vejiga. Tras acusar a su compañero de haber exagerado ciertos aspectos de su enfermedad, y después de varios días de fuertes disputas entre ambos, la colaboradora se derrumbaba en directo.

Laura Fa padeció un cáncer de tiroides con 28 años y experimentó en su propia piel lo cruel de esa enfermedad.



Ya era hora de que una colaboradora de 'Sálvame' plantara cara públicamente a Matamoros y destapara su faceta más miserable.



Mi respeto a @Laura__Fa.#yoveosálvame pic.twitter.com/cYp3IwE9Ik — El Lapidario TV (@LapidarioTV) August 20, 2019

"Yo estaba documentada porque hablé con un oncólogo de Estados Unidos y hablé con una uróloga catalana... y nada más. Yo creo que hice mi trabajo de periodista, y que no hay nada que me sume para tener más o menos razón", se defendía.

Acto seguido, la catalana desvelaba uno de los aspectos más complicados de su vida: "No me escondo de nada, lo he contado alguna vez si me han preguntado. Tuve un cáncer de tiroides hace muchos años, del que yo no quiero hablar y si hablo, quiero hablar siempre en positivo", añadía entre lágrimas, provocando la emoción de muchos de sus compañeros.