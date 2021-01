El director de 'Sálvame' echa a Laura Fa por acusarle de malmeter a Belén Esteban

Momento de gran tensión el que se ha vivido en la tarde de este viernes en Sálvame y que ha terminado con la colaboradora Laura Fa expulsada de plató por el director del programa tras haberle acusado de crear discordia entre los colaboradores.

Todo ocurría cuando en el espacio de Telecinco se trataba el conflicto entre Anabel Pantoja y Belén Esteban, cuyo origen parece estar en un proyecto profesional ajeno a la televisión.

"Alguien ha envenenado a Belén, pero no puedo decirlo", ha comenzado diciendo la catalana. "Para un día que vienes…", le espetaba Jorge Javier Vázquez. "¿Me traéis de Barcelona para que eche la mierda y quede como el culo? Pues no, yo no sirvo", se defendía la colaboradora. "Quedará mal el que meta la caquita", añadía Marta López.

"Pero, ¿a qué vienes tú? ¿A tomarte algo a la Muralla o a trabajar?" le preguntaba con ironía el presentador, provocando que la catalana terminara por estallar y dijera que, "si alguien le ha inflado la cabeza a Belén, ese ha sido Alberto", refiriéndose al director del programa.

Acto seguido se ha visto a Fa levantarse del sofá para marcharse del plató, mientras que el director hacía gestos para que abandonara el programa. "No sé si en TV3 le permiten hacer esto", decía mientras Kiko Matamoros.

Las palabras de la colaboradora llegan sólo un día después de que la propia Anabel Pantoja denunciara que en el programa "¡se lo están inventando todo! Ese es el juego que hacen ellos para sacarme de quicio. A mí no me saca nadie de quicio, la que me voy soy yo".

📹El director de 'Sálvame' echa de plató a Laura Fa tras ser acusado por la periodista de crear conflicto entre Belén Esteban y Anabel Pantoja pic.twitter.com/IGK3ae9JOi — Tweets de tele (@teletuits) January 15, 2021

Más tarde, Fa ha regresado al plató confesando que había estado llorando tras la bronca. "Se me ha ido la olla. Me he explicado fatal", ha dicho la colaboradora. "Te han hecho pam, pam, en el culo", ha bromeado Jorge Javier. "Yo tengo esta incontinencia y me he explicado muy mal. Espero quedarme en el programa. Estoy a gusto y me lo paso muy bien", ha añadido.

"Me sabe mal porque Alberto es una de las pocas personas con las que tengo confianza", ha confesado la colaboradora. "Pero, ¿entonces quién metió mierda?", ha repreguntando el presentador. "No fue Alberto. Y no quiero que parezca que es porque me han echado la bronca".