Laura Fa se gana el aplauso de las redes por lo que ha dicho de Antonio David Flores en 'Sálvame'

Laura Fa ha vuelto a demostrar una vez más su valentía dentro de Sálvame al no callarse nunca lo que piensa, lo que le ha hecho ganarse el aplauso del público.

Durante la emisión del programa de Telecinco de esta tarde, la colaboradora afirmaba que Antonio David Flores le dijo en una ocasión que Rocío Carrasco "no estaba en condiciones casi de ocuparse ni de ella misma porque tomaba algún tipo de sustancias que la dejaban plantada en la cama”.

La catalana ha continuado diciendo que el exguardia civil le habló de "adicciones" y de que la madre de sus hijos "no podía salir de la cama", pero no aludió a fármacos.

"En ese momento ni me lo creí. En ese momento cómo manipulaba a la gente", decía Fa. "Manipulaba tratamiento médico con adicciones", salía al paso apoyando a su compañera, Chelo García Cortes. "Y más heavy porque a mí me decía lo que tomaba", añadía Kiko Hernández.

Tras esto, Rafa Mora ha llamado al propio Antonio David, que ha negado lo que ha contado la colaboradora y "que el día que tengas una citación, lo puedas corroborar".

En ese momento, Fa se ha defendido diciendo que "a las advertencias y las intimidaciones, no hace falta que me las comunique; sino está de acuerdo, que vaya donde quiera a poner la demanda. No necesito avisos. No necesito intimidaciones, que parece que a él le funcionan muy bien. Me da igual".

Unas palabras y una actitud que ha sido celebrada en redes sociales, donde los espectadores de Sálvame han convertido a Laura Fa en uno de los temas más comentados del momento.

YO SE LO QUE ES AD!! Enorme laura fa !!

Enorme !

Mas gente como Laura fa , gracias #yoveosalvame pic.twitter.com/snXDxDTaQN — ᗩᖇᖶᗷᘻᘜ (@artbmgphoto1) March 23, 2021

Diciendo que va a demandar a Laura Fa es que es un asco eso es lo que sabe hacer tratar de amedrentar meter miedo para tapar las bocas ,bien por Laura pic.twitter.com/8seeLeiwWL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪 (@lebiram34980787) March 23, 2021

Laura Fa la única que tiene cojones a decir las cosas tal como son.... #yoveosalvame — Sr. Gastako ♥ | 71,1 (@Gastako) March 23, 2021

Antonio David amenazando a Laura Fa mediante Rafa Mora en el programa.



Laura Fa: A mi amenazas las justas, a mí no me va a callar que no me avise de nada que haga lo que quiera, y tengo muy claro qué clase de persona es.



BUAH BRAVA LAURA FA — Miss Darkness (@GHDarkness) March 23, 2021

Laura Fa "A mi q no me avise, q no me amenace"

Sólo puedo aplaudirte #yoveosálvame pic.twitter.com/n8BcFTyCZH — Lamary✨ (@Lamary35681668) March 23, 2021

Laura Fa: "A mi AD no me va a hacer ninguna advertencia, yo tengo clarísimo lo que es Antonio David, y porque no hay una sentencia no lo puedo decir, pero lo tengo MUY CLARO"#yoveosálvame #RocíoEstamosContigo — Señorín (@Senorin_) March 23, 2021

