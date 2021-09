Del injerto capilar de Pablo al desliz de Mayka: todo lo que pasa en 'Regreso a la última tentación'

Telecinco empieza fuerte la temporada televisiva. La cadena de Mediaset España emite lunes 6 y martes 7 de septiembre, de 22:00 a 22:45 horas, el especial Regreso a la última tentación, que ya está disponible en Mitele PLUS.

El programa es un previo de La última tentación, la primera secuela internacional de La isla de las tentaciones, en el que las cinco parejas formadas por Fani y Christofer, Lester y Patri, Isaac y Lucía, Andrea y Roberto, y Mayka y Alejandro expondrán en qué punto de sus respectivas relaciones llegan al programa.

También contarán qué les ha llevado a participar en él, cómo fue su paso por las ediciones anteriores de La isla de las tentaciones y se mostrarán imágenes de los participantes antes de volar a Santo Domingo o sus horas previas a su entrada a las villas.

El espacio también ofrecerá los testimonios de otros conocidos participantes del formato, que participarán para tratar de resolver cuentas pendientes con las parejas: Manuel, Gonzalo, Jesús, Marta, Marina, Pablo, Cristian, Stefany, Óscar, Julián y Bela.

Al estar ya disponible desde el pasado 23 de agosto en Mitele PLUS, la plataforma de vídeo de Mediaset, las redes sociales ya han comentado los puntos más llamativos de este especial.

Entre ellos se encuentra el llamativo cambio de look de Pablo Moya tras su injerto capilar. Y es que, aunque ya había mostrado en redes sociales su nuevo pelo, es aquí donde el murciano realiza su primera aparición televisiva.

En este especial, Moya también admite ser consciente de que lo de arrojar a Rosito al fuego "no estuvo bien, pero fue lo que me salió". "Yo no le hice nada, no fui infiel, pero ella sí cayó en la tentación con Óscar".

Por otra parte, Manu González y Cristian Jerez desvelan sus deslices con Andrea Gasca y Lucía Sánchez. "Con Andrea tengo una pequeña cuenta pendiente. Hace unas semanas compartí con ella unos días en Ibiza y sí que pasaron cosas", confiesa Manu.

Mientras, Cristian cuenta que no sabe "si Andrea puede volver a caer, porque hemos tenido muchas subidas y bajadas. Tenía pareja, le ha dado igual, ha estado conmigo. Ahora no sé qué podría pasar".

Asimismo, en el programa reaparece Gonzalo Montoya, que revela que cuando conoció a Mayka, "tuvimos un pequeño desliz. Ella quedó prendida de mis huesos, pero yo no soy hombre de una sola mujer", afirma el sevillano.

