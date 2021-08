Quién es Gotzon Mantuliz, el presentador que participa desde hoy en ‘Pasapalabra’ como invitado

Noticias relacionadas Roberto Leal revela qué dos presentadoras de Antena 3 no se atreven a ir a 'Pasapalabra'

Los espectadores de la televisión autonómica vasca se encontrarán con un rostro muy querido en el programa Pasapalabra. Y es que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra el aventurero televisivo Gotzon Mantuliz. Junto a él, también se incorporarán como invitados los actores Emma Ozores, Carlos Chamarro y Mar Regueras.

Nacido en Vizcaya en 1988, Gotzon Mantuliz comenzó a ser popular tras ganar con solo 19 años la quinta edición de El conquistador del fin del mundo en 2009, un reality de ETB que le abrió muchas puertas profesionales.

“Desde muy pequeño me he sentido atraído por los demás, por los animales, por lo que nos rodea… La verdad es que no sabía cómo orientarlo a una profesión, y barajé estudiar Veterinaria, Biología, Medicina… Al final estudié Enfermería, pero después de trabajar como enfermero un tiempo me di cuenta de que no era lo que quería”, apuntaba en una entrevista a ¡Hola!

Dejó todo lo que tenía y se fue a África Austral a trabajar como guía de viajes. Desde entonces ha colaborado en diversos espacios de ETB2 y dio el salto a TVE en 2018 como entrenador de los concursantes de Operación Triunfo. Además de ayudarles a ponerse en forma, Gozton fue un gran apoyo para los jóvenes artistas, pues él sabía perfectamente lo que se podía sentir al formar parte de un reality.

En 2019 fichaba por laSexta para conducir una sección sobre deporte en el programa Zapeando. Desde entonces continuó vinculado a este programa de las tardes, ampliando sus colaboraciones en otros temas como viajes y naturaleza.

Gozton tiene además una importante actividad como influencer. Sus perfiles en las redes sociales están muy centrados en la naturaleza y le vemos llevar a cabo actividades para cuidar el medio ambiente. En ese sentido, sus colaboraciones con marcas de ropa son exclusivamente con firmas sostenibles, que tengan un compromiso con la lucha contra el cambio climático.

