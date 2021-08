Críticas a 'La última cena' por “maltratar” una anguila que finalmente no se comieron

Alba Carrillo y Lucía Pariente eran las cocineras del programa La última cena emitido este jueves. La modelo y su madre tuvieron que elaborar un menú que tenía como ingrediente principal del primer plato anguila, y por ello tuvieron este pescado vivo en el plató, dentro de una pecera.

Durante la emisión de Sálvame, Carrillo y Pariente empezaron a cocinar. Alba se negó a trabajar con el pescado porque le daba pena. “Pobrecita mira qué aletas, no, no, no...”, pedía la modelo, por lo que su madre tuvo que hacerle frente en solitario.

Paz Padilla, la presentadora, aprovechó que a Lydia Lozano le dan miedo las anguilas para jugar con ellas, sacándolas del agua y persiguiendo a la periodista.

Esa actitud fue muy criticada en Twitter, donde calificaron el comportamiento de Paz Padilla como maltrato animal. También provocó críticas el momento en el que Lucía Pariente sujetaba la anguila para matarla, y cuando la anguila, ya degollada, siguió moviéndose en la sartén por su sistema nervioso.

Innecesario el momento anguila, totalmente innecesario. Qué brutalidad, en serio#LaUltimaCena3 — Olga.o7 (@0lga_o7) August 5, 2021

#LaÚltimaCena3 en casa hemos apagado la tele, no queremos cenar viendo como matan una anguila, le cortan la cabeza y sigue moviéndose. Innecesario y de mal gusto, sea de quién sea la idea @fabricatele @laultimacenat5 asqueroso — El diablo llama…👻😈🎗🔥🌈 (@InstaFran_Cat) August 5, 2021

pueden echar seriamente a paz padilla de la televisión por maltrato animal? gracias #LaÚltimaCena3 — melvin (@melvlink) August 5, 2021

acabo de quitar #LaÚltimaCena3 porque literalmente habéis puesto maltrato animal en prime time @laultimacenat5 — ain (@ainhoailty) August 5, 2021

También te digo, el haber llevado las anguilas vivas y montar el show que han montado, es maltrato y no se debería haber consentido. #LaUltimaCena3 — 𝗥𝗼𝗿𝗼. #BTRMADRID (@riskittristan) August 5, 2021

Maltrato animal en directo , innecesario , aun sabiendo que se haga así , mostrarlo en prime time no creo que sea lo mejor . Sensibilidad cero por parte del programa #LaUltimaCena3 — Iñaky (@inakyalvarez) August 5, 2021

Una cosa es que se use un animal para comer y otra que estén haciéndole sufrir continuamente, yo creo que ya está bien #LaUltimaCena3 pic.twitter.com/8j2ahJdKK9 — Nomemires (@laquecomentatv) August 5, 2021

“¡Ay, qué fatiga! Es que es muy fuerte que se mueva una cosa sin cabeza” decía Alba Carrillo al respecto, asustada. “¡Coño, como las gallinas!”, exclamaba su madre para tranquilizarla.

Finalmente, los chefs suspendieron el trabajo de Lucía y Alba con la anguila, y tampoco la disfrutaron los comensales. “David, como me coma esto, vomito”, advertía Paz Padilla al director, para después terminar con náuseas reales. “Está cruda, te juro por mi madre que está cruda”, insistía Paz.

Eso solo hizo que las críticas continuasen, pues después de haber jugado con la anguila viva y haberla matado delante de las cámaras el plato no pudo siquiera comerse.

Ya tiene que estar mala la anguila para que Tom prefiera lo que comían en SV...



#LaÚltimaCena3 pic.twitter.com/eMPlXTixbc — 𝘿𝙖𝙥𝙪𝙧 𝙏𝙧𝙪𝙙𝙪𝙧 (@deullijianha) August 5, 2021

#LaÚltimaCena3 cómo han masacrado a la pobre anguila para que al final no se la coma nadie.. — Alexis Romero🏳️‍🌈 (@alexisromloz) August 5, 2021

Sigue los temas que te interesan