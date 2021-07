Telecinco recompensa a Paz Padilla tras los últimos feos: presentará la nueva edición de 'La última cena'

Como ya avanzara BLUPER en primicia a finales de junio, Telecinco rescatará La última cena para este verano con nuevos programas. Y para ello ha decidido contar con Paz Padilla como maestra de ceremonias, sustituyendo así a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que presentaron el formato durante su primera edición.

Mediaset España compensa así a la actriz y presentadora gaditana después de que decidiera prescindir de ella como jurado de la séptima edición de Got Talent España, que se graba estos días en Madrid.

"Ha sido algo que me ha hecho mucho daño. Me han dicho que yo no estuve al 100%. Yo era humorista, durante un año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer”, dijo hace unas semanas en Mi casa es la tuya.

Asimismo, la gaditana fue la protagonista de una promo del nuevo programa de Risto Mejide, Todo es verdad, como adalid de la biodescodificación, una pseudociencia. Intercaladas declaraciones de Padilla aparecían opiniones de expertos. “La biodescodificación no tiene nada de positivo, en el momento en el que escuches esa palabra huye, corre”, aseguraba una de esas voces expertas, desmintiendo las palabras de Padilla.

Finalmente la presentadora se vio obligada a matizar sus palabras. "Quiero pedir disculpas. No me he explicado bien o se me ha malentendido. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación, me refiero a las emociones y cómo entenderla. Y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación. Estoy totalmente en contra de esa pseudociencia en la que hablan de curaciones milagrosas".

Los que sí volverán a La última cena serán los chefs con estrella Michelin Begoña Rodrigo y Miguel Cobo, quiénes aportarán nuevamente su valoración profesional a las propuestas gastronómicas de los participantes.

En cada edición, una pareja de famosos deberá pensar y elaborar un menú para agasajar y sorprender a sus invitados, también conocidos por el público. En esta ocasión, como ya publicamos, se mezclarán los rostros habituales de Sálvame con otros ajenos al programa diario.

Crear una propuesta imaginativa, confeccionar la lista de la compra, conseguir las materias primas y los ingredientes, elaborar el menú en los fogones y realizar una puesta en escena atractiva serán los retos que asumirán cada noche los anfitriones para ganarse el beneplácito de sus compañeros. La primera temporada de La última cena, que concluyó en Telecinco en julio de 2020, fue lo más visto en su horario con una media del 16,3% de share y 1.838.000 espectadores.

