Rocío Flores desmiente que esté grabando un documental para responder a su madre

A finales del mes de mayo saltaba la noticia: Rocío Flores negocia con la productora de Ana Rosa para responder a su madre con otra serie documental. Según publicaba Jesús Manuel Ruiz, Rocío Flores estaría entonces en “negociaciones muy avanzadas” para la creación de su propia docuserie para contar su versión sobre todo lo que se ha desvelado en Rocío, contar la verdad para seguir viva. Así, la joven querría defenderse públicamente de una verdad que su madre ha demostrado con documentación.

Sin embargo, ese proyecto no verá finalmente la luz. Y es que la propia Rocío Flores ha asegurado que no va a grabar su propio documental. “Yo no he firmado nada con nadie ni estoy grabando nada con nadie. Se me han ofrecido varias cosas, pero no he firmado nada. Yo voy a trabajar y con la misma me vuelvo a mi casa”, ha dicho Rocío Flores a La Razón, noticia que ha podido confirmar BLUPER.

La información publicada hace mes y medio apuntaba que este documental contaría con “varios capítulos” en los que Rocío Flores contaría “su verdad jurídica”. Así, de momento, el único plan de la nieta de Rocío Jurado en televisión sería el continuar como colaboradora, tal como hace en El programa de Ana Rosa y en Supervivientes.

Quien sí volverá a protagonizar una serie documental es Rocío Carrasco. Y es que ya se anunció que el próximo otoño veríamos una nueva producción llamada En el nombre de Rocío.

En el avance, se veían sobre la pantalla unos mensajes. “Pensaron que callaría para siempre. Pensaron que jamás se atrevería. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impune. Pensaron mal, y creyeron que la más grande no se dio cuenta de nada. Avaricia, envidia, secretos, traición, venganza, hipocresía. Ella también fue una víctima” se podía leer.

A continuación se veía a Rocío en la playa. “Sabían que yo no podía venir, por lo que para mí suponía, y por las condiciones en las que me encontraba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tenía que volver, y ya lo he hecho”, aseguraba. A continuación, Rocío Carrasco afirmaba que es el momento de explicar por qué no tiene relación con Amador Mohedano, Rosa Benito, sus tíos José Antonio y Gloria, con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y con el propio Ortega Cano.