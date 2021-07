Serkan está listo para ser padre en el capítulo (böllüm) 44 de 'Sen Cal Kapimi': resumen, fotos

Serkan está listo para ser padre, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Por un lado, pasa tanto tiempo con su hija y aprende sobre las dificultades de la paternidad, por otro lado, busca mejorar sus relaciones con Eda. Eda, por otro lado, está teniendo dificultades para no perderse en Serkan. ¿Cómo puede decirle que no a este amor, especialmente después de encontrar la habitación secreta de Serkan?