Quién fue Tino Dávila, el presentador al que se relaciona con José Luis Moreno

El pasado día 2 de julio, Viernes Deluxe trató la detención de José Luis Moreno y puso sobre la mesa el nombre de Tino Dávila. Un modelo que trabajó en varios programas de Moreno, productor con el que habría tenido una relación sentimental, y que se suicidó cuando tenía 31 años, en 2003.

Según Luis García Temprano, que informaba desde Canarias, había sido difícil conseguir información sobre este joven, que llegó a hacer desfiles de moda junto a Belén Esteban en un centro comercial de las islas.

El reportero habló de Noche de fiesta y Matrimoniadas como algunos de los programas en los que Tino Dávila trabajó como presentador junto a Remedios Cervantes. Sin embargo, en la IMDB solo aparece acreditado en una gala especial llamada El gran día del padre, la cual presentó efectivamente junto a Remedios Cervantes, Paco Morales y Jacqueline de la Vega.

Tino Dávila y Remedios Cervantes

Este lunes 5, Sálvame ha llevado a su plató a Marta Bergatiño, quien fue novia de Tino Dávila. Ella ha explicado que se marchó con Tino a Canarias cuando los descubrió José Luis Moreno. Además, ha añadido que Tino tenía problemas con adicciones y que estaba en tratamiento psiquiátrico. “Estaba fatal, en tratamiento y si lo mezclas con sustancias más prohibidas... saltas por la ventana”, afirmó.

Marta explicó que comenzó su relación con Tino cuando los dos tenían contrato con José Luis Moreno y que tuvieron que empezar a escondidas. Y que se tuvieron que marchar cuando Moreno se enteró.

“Me llamo su sobrina, me dijo que estaba despedida y me llamó Tino, que ya estaba en el aeropuerto”, narraba Marta. “Él estaba hundido y me contó la verdad de la verdad, que había tenido una relación con José Luis Moreno durante seis años”. Así, Marta llegó a pensar “que le había robado el novio a José Luis Moreno”.