Mariela Blanco, concursante de '¡Ahora caigo!': leonesa, eurofán y casada con un político del PSOE

¡Ahora caigo! ya tiene a una nueva concursante estrella tras la eliminación de Borjamina el pasado 20 de mayo. El joven logró el récord de permanencia en la nueva etapa del concurso con 33 programas y 131.004 euros acumulados. Hasta ahora, ninguno de los nuevos ocupantes de la trampa central había conseguido demostrar ser un digno sucesor, pero la llegada de Mariela Blanco amenaza con cambiarlo todo.

La nueva concursante lleva ya nueve programas y promete ser un hueso duro de roer, sobre todo porque ya tiene experiencia en el programa de Arturo Valls, y es que hace dos años estuvo en el formato como oponente y logró ganar el duelo al concursante central.

La joven leonesa también participó en Allá tú, el concurso que presentaba Jesús Vázquez en las tardes de Telecinco y Cuatro, y confiesa ser una apasionada de este tipo de formatos televisivos.

Mariela Blanco ya ha logrado ganar el premio final en dos ocasiones. Atresmedia

Mariela se presentaba en ¡Ahora caigo! el pasado 31 de mayo recordando su anterior paso por el programa. "Llevo aquí tres días esperando a que me elijan para enfrentarnos, igual que me pasó la otra vez que estuve aquí hace dos años. Por aquel entonces era Silvia Abril la que presentaba el concurso en verano, y con ella gané. La situación fue idéntica, me eligieron al final, gané el último duelo y me planté con el dinero que tenía. Eran 16.000 euros, por eso me llevé la mitad, 8.000, que no está nada mal", explicaba.

"Estoy casada, tengo dos hijas y me dedico al sector energético, donde llevo ya 17 años en el servicio comercial", describía la concursante, que asegura que quiere ganar dinero para "volver a Eurovisión", ya que es seguidora del Festival y este año no pudo acudir a Róterdam por la pandemia. Pero también tiene otro objetivo más ambicioso y reivindicativo: "Comprarme un pueblo en León, deshabitado, ya que es una provincia muy bonita, pero que forma parte de la España vaciada. Me gustaría que la gente pudiera venir de turismo, pero también potenciar el sector primario acogiendo a refugiados y gente que lo necesite", decía Mariela, ganándose el aplauso del público y del presentador.

Los espectadores tendrían que esperar algunos programas más para descubrir otro sorprendente aspecto sobre la vida privada de Mariela Blanco. La concursante está casada con Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León desde el año 2014. El político fue quien encabezó el pasado mes de marzo la fallida moción de censura contra el gobierno de coalición de PP y VOX en la comunidad autónoma.

Además de su interesante perfil y del sentido del humor que ha mostrado en el programa, Mariela también es una concursante excepcional, tal y como demuestra su corto historial en el concurso. En dos de sus tres primeros programas se quedó a un acierto de llevarse el dinero acumulado en la ronda final, algo que sí logró en el cuarto al ganar los 56.000 euros de premio. La leonesa repetía la misma hazaña este 9 de mayo, sumando otros 32.000 euros a su acumulado, teniendo ya en su bolsillo la considerable cantidad de 88.000 euros.