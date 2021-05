Paco Tous: "Si me hubiesen propuesto volver a 'Los hombres de Paco' hace cinco años, habría dicho que no"

Paco Miranda, el recordado inspector jefe de la comisaría de San Antonio, regresará a la pequeña pantalla este lunes junto su alocada tropa. Atresmedia estrena una nueva temporada de Los hombres de Paco diez años después de su final, con buena parte de su reparto original intacto.

Este carismático policía que da nombre a la serie volverá a cobrar vida gracias a Paco Tous, el actor que lo encarnó desde el primer episodio, hace ya 15 años, y que todavía no termina de asimilar que se haya materializado el regreso de la exitosa ficción. "Sigo sin creerme que vayamos a estrenar Los Hombres de Paco otra vez", confiesa emocionado en conversación con BLUPER.

El gaditano afronta este reto con ilusión, aunque con nervios por hacer felices a todos los seguidores de la serie. "Siento un poco de responsabilidad y vértigo por defraudar a ese Paco Miranda de hace 10 años y que no lleguemos a cumplir las expectativas que se puedan crear", relata. Sin embargo, tras rodar los nuevos episodios asegura que puede sentirse mucho más tranquilo: "Después del trabajo hecho, sé que he dado todo lo que podía dar".

Familia, no os hacemos esperar más... ¡#LosHombresdePaco YA TENEMOS FECHA! 💥



El próximo lunes, a las 22:45h, nos vemos en @antena3com 😎



Y, cada semana, podréis disfrutar de un nuevo capítulo en #ATRESplayerPREMIUM 🎬



¿Estáis preparad@s? La cuenta atrás ha comenzado ⏳ pic.twitter.com/GUt5ykErus — Los hombres de Paco (@hombresdepaco) May 5, 2021

Una década da para mucho y los personajes reflejarán todo lo que ha cambiado en ellos en este tiempo. A pesar de ello, hay algunas cosas que permanecen intactas, como la arrolladora personalidad de Paco Miranda: "No ha cambiado nada en esencia, sigue siendo ese hombre mediocre que quiere ser buen policía, buen padre, buen esposo y buen amigo, pero las cosas le salen regular", comenta el actor.

Quien tampoco ha cambiado mucho ha sido el propio Paco Tous, tal y como él mismo explica: "Estoy más experimentado, aunque me sigo sorprendiendo al llegar a un plató. Mi padre siempre me decía 'Paco, tienes que levantarte a hacer tu trabajo todos los días, pero todos los días, si no no vale', así que todos los días me levanto sintiéndome un privilegiado".

Esa sensación de privilegio se multiplica al poder trabajar en medio de una pandemia que ha hecho tanto daño a la cultura. "La Unión de Actores cifra en más de un 90% el paro en nuestra profesión, así que yo hago mi trabajo lo mejor posible y ya está".

El regreso de Los hombres de Paco ha permitido al actor reencontrarse con su personaje, pero también con sus antiguos compañeros de serie, con muchos de los cuales no había vuelto a coincidir. "El reencuentro era muy esperado para mí. No iba con ninguna idea preconcebida, sino esperando ver qué ocurría", revela.

Lo que ocurrió fue toda una sorpresa para Paco, pues a pesar de los años y de los caminos profesionales separados, el vínculo entre el reparto de la serie seguía intacto. "Fue sorpresivo que desde el primer día de la lectura saliera todo tan fácil. Pepón y yo nos dijimos 'esto no puede ser tan fácil, igual no nos pagan'. Fue maravilloso", confiesa el protagonista.

En la nueva temporada, Paco Miranda compartirá jefatura con Dolores Urbizu. Atresmedia

En la nueva tanda de episodios, Paco Miranda tendrá que enfrentarse a un nuevo puesto de trabajo en el que afrontará nuevas misiones más complejas de lo que acostumbraba. Deberá desarrollar esta nueva faceta, además, compartiendo jefatura con Dolores Urbizu, un nuevo personaje interpretado por Amparo Larrañaga. "El germen de la relación con Dolores es el contraste del humor, son agua y aceite", adelanta Paco Tous.

Antes de anunciarse este esperado regreso de la serie de Antena 3, el actor había mostrado públicamente en varias ocasiones su negativa a volver a hacer esta ficción. "A mí me gusta pasar página. Tengo una máxima que me dijo un amigo mío gitano: 'Esto no es ni lo último ni lo mejor que vas a hacer'", reconoce en la entrevista.

No obstante, hubo un factor fundamental para aceptar este regreso: "El tiempo fue lo que me hizo decidir que había que hacerlo. Si me lo hubiesen dicho hace cinco años hubiese dicho que no. porque me quedé muy satisfecho de lo que hice. Ahora sí es un reto, porque te planteas que es una oportunidad para un actor retomar un papel con diez años más. Tengo más experiencia, puedo contar cosas con mejores armas. Esa distancia y ese reto me hicieron decir que sí".