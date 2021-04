'Top Star' sustituirá a 'Got Talent' en la noche de los viernes: ¿se avecina guerra contra 'La Voz Kids'?

Los espectadores podrían estar a punto de vivir una de las habituales apasionantes batallas televisivas entre Antena 3 y Telecinco. Ambas cadenas están promocionando sendos talents musicales que tienen visos de acabar rivalizando en el prime time el mismo día, luchando por convertirse en la oferta más vista de la franja de máxima audiencia.

Curiosamente, la 'guerra' ha empezado incluso antes de conocerse la fecha de estreno de ambos formatos, pues tanto la cadena de Atresmedia como la de Mediaset presentarán sus respectivos programas a los medios el mismo día, este jueves 29 de abril. Dos ruedas de prensa paralelas que suponen un acontecimiento bastante inusual en estos tiempos de pandemia.

Por una parte, Telecinco dará a conocer todos los detalles de Top Star, su segundo formato original de la mano de Fremantle en el que varios cantantes profesionales lucharán por conquistar a los tres mecenas para convertirse en el primer Top Star de España. El estreno supondrá, además, el esperado regreso televisivo de Isabel Pantoja, que estará en la mesa de los jueces junto a Risto Mejide y la cantante Danna Paola.

Aunque la cadena de Mediaset todavía no ha anunciado la fecha de estreno del concurso musical, BLUPER ha podido conocer en exclusiva que el programa presentado por Jesús Vázquez verá la luz el próximo viernes 7 de mayo. Por tanto, el formato sustituirá en el prime time a Got Talent, que celebrará este viernes 30 de abril la gran final de su sexta edición.

El aterrizaje de este nuevo concurso musical se ha producido de forma sorprendentemente rápida. Y es que la cadena de Fuencarral anunciaba hace poco más de un mes que el formato se encontraba en fase de preproducción.

Detrás de las prisas de Mediaset podría encontrarse su afán por seguir la estela de buenas cifras de Got Talent en la noche de los viernes antes de que la competencia pueda contar con un talent show que pueda hacerle sombra. Ese formato sería, en este caso, La Voz Kids, cuya segunda edición en Antena 3 será presentada también este jueves.

David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi repetirán como coaches en las nuevas entregas del concurso infantil, que volverá a tener a Eva González como maestra de ceremonias.

✨ ¡Vuelve el mayor espectáculo de la televisión! 😍



🎤 Vuelve #LaVozKids, muy pronto en @antena3com 📺 https://t.co/Qlp6r9Qqyk pic.twitter.com/qbUGJKn8FW — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) April 27, 2021

La compañía de San Sebastián de los Reyes tampoco ha anunciado la fecha en la que comenzará a emitir esta nueva temporada de La Voz Kids, aunque es previsible que finalmente el formato producido por Boomerang TV compita frontalmente con Top Star en la noche de los viernes, un día en el que históricamente los concursos han dado buen resultado en la cadena.

Actualmente, Antena 3 emite los viernes la versión con famosos de ¿Quién quiere ser millonario?. No obstante, la cadena podría optar por cambiar el día de emisión de las dos últimas entregas del concurso o bien relegarlas al late night, pues hasta ahora no ha logrado brillar en audiencias ni ha sido capaz de hacer frente a Got Talent. Esta modificación permitiría a Atresmedia enfrentar el estreno de La Voz Kids al de Top Star. Otra opción más conservadora sería esperar al final del concurso de Juanra Bonet, previsto para el próximo 14 de mayo, y estrenar La Voz Kids el viernes 21.

De cumplirse este pronóstico, Antena 3 cambiaría radicalmente su estrategia con la versión infantil de su talent musical, pues en la edición emitida en 2019 optó por una doble entrega semanal en la noche de los lunes y los martes.