'Hercai' es cancelada tras caer en audiencias: finalizará a finales de abril tras tres temporadas

Hercai llega a su fin. La exitosa serie turca que emite cada sábado Nova a partir de las 21:30 horas acaba de ser cancelada por ATV, la cadena originaria de la serie en Turquía, tras tres temporadas en antena y 69 capítulos.

Así lo ha confirmado en Twitter la productora Mia Yapım, la misma que la de Love is in the air (Sen Cal Kapimi), que ha avanzado que el desenlace se producirá el próximo domingo 25 de abril.

Este final, sin embargo, no llegará a Nova hasta dentro de unos meses, ya que la cadena de Atresmedia está emitiendo actualmente el episodio 43 y, además, parte la emisión de los capítulos en tres.

La serie protagonizada por Akin Akinozü y Ebru Sahin se estrenaba en Turquía en marzo de 2019 y rápidamente se convirtió un éxito no sólo en el país otomano, sino en todos aquellos territorios donde se ha estado emitiendo.

Sin embargo, en la presente temporada, la ficción ha tenido una gran caída en audiencias, perdiendo incluso la mitad de sus fieles y cayendo por debajo de la barrera del 4 en rating.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano del estilo de Sen Cal Kapimi (Love is in the air), obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Sin embargo, para los ficciones de otoño como Hercai, datos así llevan directamente a la cancelación.

De qué va 'Hercai'

El punto de partida de la historia es la historia de amor imposible entre la adorada nieta de una de las familias más influyentes de Midyat, los Sadoglu, y un apuesto hombre que anhela casarse con la joven para vengar a su familia.

Sus verdaderas intenciones se conocen tras la boda y hace que la protagonista sea repudiada por su propia familia.

