La elegante respuesta de Carlota Corredora a Paula Usero por querer “borrar” ‘Sálvame’

La pasada semana, la actriz Paula Usero, conocida en televisión por su papel en Amar es para siempre y Lumelia, ofreció una entrevista al Huffington Post. Aunque el motivo de la charla era su nominación al Goya de mejor actriz revelación por La boda de rosa, lo que más se comentó del encuentro fue su ataque a Sálvame.

Y es que, en un momento dado, se le preguntó si eliminaría “alguien o algo de la televisión”, y ella respondió que “borraría” el programa Sálvame porque le parece “un insulto a todo el mundo. Y la gente que conforma ese programa. Sí, a todos”, le dijo Usero a Mariola Cubells.

Este lunes, desde Sálvame han recogido el guante, y con mucha elegancia, Carlota Corredera le ha mandado un mensaje. “Es una joven actriz de la que yo nunca opinaría de su trabajo y además creo que trabaja en una serie que compite con nosotros” decía la presentadora del programa estrella de las tardes de Telecinco.

“Yo no la conozco” explicaba, y defendía que Paula Usero tenga “tiene toda la libertad del mundo” para que no le guste el programa, pero que ella no la borraría a ella “ni a la serie en la que trabaja ni la película por la que fue nominada”. “De verdad, yo creo que hay sitios para todos “Hay sitio para todos, con que no veas el programa si no te gusta, no hay nada más democrático que la tele” añadía.

Desde el punto de vista de la gallega, declaraciones como las de Paula Usero son una ofensa para los espectadores que “eligen” el programa para entretenerse. “Yo nunca juzgaría tu trabajo como has juzgado el nuestro, pero oye ahí está. Te deseo mucha suerte”, finalizaba.

Belén Esteban quiso añadir unas palabras en ese mismo sentido. “No nos ofendéis a nosotros, ofendéis a la audiencia y a la gente que está arriba haciendo este trabajo desde las 8 de la mañana”, aseguró la antaño conocida como princesa del pueblo.