Belén Esteban revela que tiene un año de contrato con la productora de 'Sálvame'

Después de su última y sonada bronca con Jorge Javier Vázquez, los rumores sobre una posible salida de Belén Esteban de Sálvame para fichar por Viva la vida se intensificaron.

Sin embargo, la de Paracuellos ya negó que fuera a abandonar el programa ya que tiene contrato con La Fábrica de la Tele. "No tengo por qué irme a Viva la vida cada vez que me pasa algo", dijo.

Pues bien, ahora la colaboradora ha confirmado en el propio Sálvame que tiene un año de contrato con la productora. "Te hacía en Viva la vida", le decía Carlota Corredera. "Eso parece ser. Parece que tienen ganas de que me vaya para allá. Pero, su gozo en un pozo", contestaba la Esteban.

"Estoy contenta de que te quedes, vamos, que no te vayas", le confesaba la gallega. "Hay gente que lo ha publicado. Y el otro día lo dije muy claro, si cada vez me ponen en Viva la vida porque mi hermano y amigo Rául Prieto está allí, yo digo que tengo un contrato con esta productora de un año, que no con la cadena, y estoy encantada".

"Yo tampoco, hija", revelaba Corredera antes de que la colaboradora contara que había aprovechado estos días de descanso para estar con su madre.

Una reaparición silenciosa

Esteban reaparecía sonriente en Sálvame el pasado lunes tras dos semanas de ausencia y sin dar mucha bola a su bronca con Jorge Javier Vázquez. "Tenía muchas cosas que hacer en casa", afirmaba.

Con su habitual tono contundente, Belén quiso recalcar que estaba feliz de volver al plató en el que ha trabajado en los últimos 12 años. "Estoy contenta de volver a mi trabajo", aseveró.