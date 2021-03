Belén Esteban reaparece en 'Sálvame' dos semanas después de su bronca con Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban ha puesto fin a la incertidumbre sobre su futuro en Sálvame reapareciendo en el programa este lunes. La colaboradora no había vuelvo a pisar el plató del espacio desde que el pasado martes 16 de febrero protagonizara un nuevo enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez que llevaba al límite la tensión entre ambos.

La de Paracuellos ha reaparecido sonriente tras unos días ausente en los que asegura que no ha descansado mucho: "Tenía muchas cosas que hacer en casa", ha afirmado. Además, ha desvelado que su madre, que vive en Benidorm, se ha trasladado a Madrid por una consulta médica y ha disfrutado de unos días junto a ella.

Con su habitual tono contundente, Belén ha querido recalcar que está feliz de volver al plató en el que ha trabajado en los últimos 12 años. "Estoy contenta de volver a mi trabajo", ha aseverado.

Vuelve Belén Esteban a Sálvame tras varias semanas ausente por la segunda gran bronca que tuvo con Jorge Javier #yoveosálvame pic.twitter.com/HyqihEBMpl — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) March 1, 2021

Además, la colaboradora se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntaban a que se estaba planteando abandonar Sálvame para pasar a trabajar en Viva la vida, el programa de los fines de semana del que es director su amigo Raúl Prieto. "Yo tengo contrato en esta productora y no tengo por qué irme a Viva la vida cada vez que me pasa algo", ha sentenciado.

La ausencia de la colaboradora se producía justo después de su enésimo roce en directo con Jorge Javier Vázquez, con quien en los últimos meses ha tenido varias desavenencias. En esta ocasión, la de Paracuellos se molestaba porque el presentador había mostrado a varios compañeros memes que habían hecho sobre ella, y advertía al catalán de que ella también tenía fotos suyas y no las sacaba.

"Que salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Jamás te hubiera dicho yo algo así. Te he pedido perdón de manera clara y, además de no ser capaz de aceptar las disculpas, dices que tienes fotografías. ¡Paso! Me has demostrado cómo eres", le dijo el presentador con dureza.

Unas palabras tras las cuales la Esteban no había vuelto a aparecer por el programa haste este lunes sin que nadie explicase los motivos, disparando así los rumores sobre su posible marcha definitiva.