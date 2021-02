'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión, capítulos

La relación de Serkan y Eda debe terminar, en los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del miércoles 24

Una semana más, y ya van tres, Telecinco ha decidido no emitir nuevos capítulos de Love is in the air en la noche del lunes 1 de marzo. En su lugar, al igual que ha hecho en semanas anteriores, adelantará el horario de El Debate de las Tentaciones a las 22:00 horas.

Como ya hemos explicado anteriormente, esta estrategia se debe a que, de seguir emitiendo la comedia romántica turca durante tres días a la semana, Telecinco estaría consumiendo demasiados capítulos.

De esta manera, la principal cadena de Mediaset España podrá seguir emitiendo la serie durante más tiempo. Hay que recordar que ya divide en tres el montaje original turco de 140 minutos.

Esto hace que Telecinco haya emitido hasta ahora el capítulo 14. Mientras, FOX Turquía emitirá este sábado 27 de febrero el capítulo (bölüm) número 33 de Sen Çal Kapimi, su nombre original en turco.

Las fans de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin tendrán que volver a esperar por tanto al martes 2 para ver un nuevo capítulo. Eso sí, se emitirá a partir de las 22:45 horas ya que previamente Telecinco emitirá un especial de La Isla de la Tentaciones titulado Hay más imágenes como telonero.

Ya el miércoles 3 de marzo, la emisión de Love is in the air comenzará a partir de las 22:45 horas, debido al partido de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona, y ocupará presumiblemente toda la franja nocturna de la cadena hasta la 01:15.

Por tanto, los horarios de Love is in the air para esta semana quedarían de la siguiente forma:

Martes: de 22:45 a 01:15 horas

Miércoles: de 22:45 a 01:15 horas (siempre que no haya prórroga)

Qué pasará esta semana

En el episodio 46 titulado Eda, la nueva rival de Serkan, Efe Akman entra en acción. Tras la ruptura de Serkan y Eda, el accionista le ofrece a Eda una oferta de trabajo que no podrá rechazar. ¿Cómo se tomará Serkan la noticia? El padre del empresario se siente en deuda por todo el daño ocasionado indirectamente a Eda y ahora también, por el daño que le ha hecho su hijo.

Mientras, en el episodio 47 titulado Esperando una disculpa, el haber tomado la decisión de dejar a Eda y volver a ser el que era está empezando a pasar factura a Serkan. Tras la presentación de un nuevo proyecto, el cliente querrá a Eda y Serkan trabajando en el mismo equipo.

En el capítulo 48 titulado ¿Dónde está Eda?, tras la fuerte discusión que tuvieron Eda y Serkan después del incidente con el coche, Eda huirá. En mitad del sendero, todos buscarán desesperados a la arquitecta y no pararán hasta dar con su paradero.

Por último, en el capítulo 49 titulado Divisón de equipos, la tensión y las diferencias entre Serkan y Akman son cada día más evidentes. Efe querrá llevarse a su equipo a Eda lejos del arquitecto. Por su parte, Selin intentará recuperar sus acciones pidiendo a Ferit que le venda las suyas, ¿cederá su exprometido?