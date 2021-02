Rubén Sánchez, con un objetivo claro en 'La isla de las tentaciones 3: va a por Lola y Lara

Tras conocer las reacciones de los chicos, que por primera vez pudieron ver a sus novias en convivencia con los solteros, en la gala de este jueves 4 de febrero de La isla de las tentaciones llega el turno de las chicas, que podrán visualizar imágenes de sus parejas en su día a día con las solteras.

Ya de regreso a sus respectivas villas, tendrán lugar las primeras expulsiones entre los solteros. Los elegidos, uno en cada una de las residencias, serán los que menor afinidad hayan mostrado con los protagonistas.

Sus salidas darán paso a la llegada de dos nuevos solteros, conocidos para los seguidores del formato: un chico, Rubén, el tentador que consiguió conquistar a Fani Carbajo, y una chica, Fiama, que también partipó en la primera edición del dating show aunque con su pareja Álex.

Fiama.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Dos nuevos solteros que llegan con unos objetivos muy claros. En el caso de Rubén está el "poder salir con alguien de la mano" porque no ha conseguido encontrar hasta ahora el amor.

"Me gustan las chicas con tono moreno de piel. A priori, me han llamado la atención dos chicas: Lola y Laura", le cuenta a Sandra Barneda después de preguntarle quiénes son las que más le gustan.

Por su parte, el objetivo de Fiama es ponerse a prueba a sí misma y a los chicos. Algo que conseguirá ya en la primera fiesta al liarse con Manuel, el novio de Lucía.

Un flirteo que no gustará nada a Jesús, el novio de Marina, que no dudará en reprender a su amigo por su actitud. "Te quiero y sé que tu novia sufre, ¡gilipollas! Tú quieres a tu novia y esto me duele. Sé lo que es al revés porque tu novia te quiere. Cuando veas esto verás que es una vergüenza. ¡Se la has liado dos veces en el mismo dia!", le dice.