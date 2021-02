Manuel la lía en 'La isla de las tentaciones 3': infiel con dos chicas en una sola noche

La tercera entrega de La Isla de las Tentaciones de este jueves 4 de febrero llegaba con una importante noticia para los chicos y las chicas: la llegada a Villa Montaña y Villa Playa de dos nuevos solteros, conocidos para los seguidores del formato.

El soltero en cuestión era Rubén Sánchez, el tentador que consiguió conquistar a Fabi Carbajo y romper su relación con Christofer. Y la soltera era Fiama, quién ya participó junto a su pareja Álex en la primera edición del dating show.

Dos nuevos solteros que no han dejado indiferente a nadie, aunque sobre todo a Manuel, quién participa en el programa junto a Lucía. "Esta chavala me llamó la tención cuando la vi por la tele", decía cuando Sandra Barneda les preguntaba qué les parecía la nueva soltera.

"Me parece muy guapa. Fiama puede poner las cosas complicadas. Pero sacaremos el capote y daremos unos pocos capotazos para un lado y para otro", confesaba a cámara.

Unas palabras que eran toda una declaración de intenciones. Y es que no habían pasado ni unas pocas horas desde la llegada de la canaria cuando Manuel decidía sobrepasar todos los límites y liarse con ella.

Manuel y Fiama.

Pero la cosa no se quedó ahí y el gaditano decidía jugar a dos bandas liándose minutos después con Stefany. "He estado con Fiama muy a gusto Pero me he ido para el otro lado y me he olvidado de ella, para que te voy a engañar", ha dicho a cámara.

Una actitud que no ha gustado nada a Jesús, el novio de Marina, que no dudará en reprender a su amigo por su actitud. "Te quiero y sé que tu novia sufre, ¡gilipollas! Tú quieres a tu novia y esto me duele. Sé lo que es al revés porque tu novia te quiere. Cuando veas esto verás que es una vergüenza. ¡Se la has liado dos veces en el mismo dia!", le dice.

Lo más sorprendente es que durante la segunda entrega del dating, Manuel fue el más preocupado al escuchar el estridente sonido de la alarma: "Los límites más bajos eran los de Diego y los míos. Yo quiero mucho a Lucía, sé cómo es, pero en un momento dado puede llegar a confundirse", lamentaba.