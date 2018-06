"Empecé mis estudios de fotografía y cinematografía conociendo solamente un cierto tipo de tecnología. Pero tuve la inmensa suerte de encontrarme con grandes profesores y docentes que me ayudaron mucho. Rechacé varios proyectos, hasta que apareció en mi vida Franco Rossi, un director con el que hice "Juventud juventud"(1.969) (Vittorio Storaro). Cuando Storaro finalizó esta película pensó que se acababa su carrera, que nunca más iba a ser director de fotografía. "Hago la película comenta Storaro y de repente, siento que todas mis imágenes se expresan en tonalidades como el blanco, el negro o el gris, nadie me había hablado del color, trasladaban emociones, pero no sabía decir porqué lo hacían".

Storaro ha impartido un seminario en la ECAM de Madrid, hablando en su conferencia sobre la pintura de Caravaggio. "Entré un día en una Iglesia y sumergí la mirada (comenta Storaro) en el tríptico que está sobre el altar. Y de las tres partes la que más me impresionó es la que está situada a la izquierda. Me impactó tremendamente La vocación de San Mateo,1.599, quizá porque era la primera vez que yo veía ese rayo de luz que saca a los personajes de la oscuridad en la que están inmersos, era una pintura de Caravaggio" y sigue comentando "Cuando he tenido la oportunidad de acercarme a la obra de Caravaggio, no lo he hecho solo desde el punto de vista cinematográfico, algo que hubiera sido imposible". Storaro es sin duda uno de los mejores directores de fotografía del mundo, ha trabajado con los grandes del cine; Bertolucci, Coppola, Woody Allen, Saura, Warren Beatty entre otros. Y ha realizado la fotografía de películas emblemáticas, y ganador de tres oscar por (Apocalypse Now, Rojos y el Último emperador.