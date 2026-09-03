España indefensa

A raíz de todo lo sucedido en Ceuta, el Gobierno ha mantenido una posición ignominiosa defendiendo a Marruecos.

Ahora, el país entero ha sabido que este Gobierno había sido informado por la Policía con anterioridad de la invasión que se preparaba. Además el propio Gobierno de Marruecos reconoce que hubo un aviso por su parte.

Ante estas evidencias, ¿qué necesita este país para desenmascarar a nuestro Presidente y sus acólitos?

Vamos a seguir jugando a creernos las fantasías de este "Gobierno progresista", que dice ser atacado por la derecha y la más extrema también?

O por el contrario vamos a demandar que este Gobierno asuma responsabilidades políticas y penales?

Nuestro sistema jurídico, parece que no estaba preparado para enjuiciar a un fiscal general, sin embargo lo hizo.

Así como tampoco para retirar la confianza a un Presidente que no protege la frontera de nuestro país. Y lo debemos hacer

La moción de censura no es aplicable con los actuales partidos radicales.

¿Quién podría/debería pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder procesar al presidente?

¿Acaso un informe de la Policía que demuestra la gran farsa que estamos viviendo no es suficiente prueba?

Si ese informe es prueba suficiente para inculpar a cualquier ciudadano, ¿no lo es para inculpar al presidente y sus ministros?

La Ley debe de aplicarse de igual forma para todos los ciudadanos, que es exactamente lo que son nuestros representantes elegidos en las urnas.

Exijamos todos que se cumpla la ley.

España debe de superar sus miedos del pasado.

Esto no es una cuestión de derribar a un "Gobierno progresista de izquierda", sino de juzgar a un Gobierno que nos miente, que manipula y no defiende a su población en Ceuta a saber por qué oscuros intereses.

El inconsciente colectivo de este país piensa que criticar, juzgar a miembros de la izquierda le posiciona del lado del fascismo de otra época. Esa idea es la que han sembrado los partidos izquierdistas de este país para mostrar falsamente una supuesta superioridad ética.

Basta ya de izquierdas o derechas, de acordarnos del dictador Franco para espolear viejos rencores.

Este país tuvo una Transición magnífica, desde la que se miró al futuro con la aprobación de una Constitución que hemos de respetar todos los españoles

Por otro lado, y más importante, ¿qué debemos hacer para proteger al pueblo español de una situación como esta?

¿Qué normas jurídicas y constitucionales serían necesarias implementar?

Señores del Gobierno, son ustedes culpables de mentir al pueblo español. Asuman sus responsabilidades y dimitan.