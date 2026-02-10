El PSOE toca fondo y Vox se dispara

Los resultados electorales de este domingo en Aragón confirman el hartazgo de los españoles con el Gobierno y, principalmente, con la figura que representa Pedro Sánchez.



A pesar de ser un resultado amargo para el Partido Popular —pierde dos escaños—, si lo comparamos con el alza que Vox está teniendo en toda España, pueden considerarse unos buenos resultados. Apenas sufre la subida del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, el PSOE logra hacer historia en Aragón, pero por la vía negativa: obtiene los peores resultados electorales de toda su historia.



El gran vencedor de la noche es Vox, al duplicar los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, pasando de siete escaños a catorce. No obstante, cabe decir que esta subida algún día tendrá freno, pues el voto del hartazgo es perecedero.



Es importante que se logre un buen acuerdo para Aragón y que dicho acuerdo se extienda a toda España. Los ciudadanos pedimos responsabilidad, y eso supone cumplir con la obligación que los españoles les han dado. Tanto Abascal como Feijóo deben ceder.



El bloque de izquierdas se hunde estrepitosamente. Sumar solo logra un escaño y el PSOE se queda a cuatro escaños de empatar con Vox. Si Sánchez no se da cuenta de que debe dar un paso al lado y convocar elecciones antes de que su partido se ponga a luchar por la tercera plaza en toda España, tiene un grave problema con la realidad, y el partido también.



Mucho me temo que en marzo se volverá a repetir este escenario en Castilla y León. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar.