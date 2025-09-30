Perico Delgado vuelve a dar otro "hachazo" en La Vuelta a España

Pese a la convulsa situación creada por la nueva corrupción del PSOE y de la familiar más íntima del presidente del gobierno, parecía que el festival de Eurovisión (Israel siempre gana en votos en España), la Vuelta a España y los demás eventos de las selecciones nacionales no tenían que ver con los del banquillo familiar del presidente del Gobierno de España.

Ha sido salir las noticias de Begoña, la hija contable de Sabiniano y mujer del beneficiario a "título lucrativo" del socialista, progresista y feminista Pedro Sánchez, y ordenar que España no irá a Eurovisión si participa Israel; y ordenar ir a la guerra del ejército terrorista de Hamás contra Israel, a un barco de guerra de la Armada de España.

Al mismo tiempo que se participaba junto a Israel en el mundial de atletismo, en la Vuelta ciclista a Cataluña, en la Vuelta ciclista a Galicia, o continuaba la clasificación del Mundial de Futbol; ni Sánchez, ni las organizadas "intifadas con banderas de Hamas" y la subvencionada kale borroka veían todavía ningún "genocidio" de Israel.

Fue ir p´alante su fiscal general, su Begoña y su hermanísimo, y desde el bunker activarse todo el dispositivo diseñado para atentar contra la libertad de los ciclistas y que se viese guillotinada Vuelta a España, por la 1 de TelePedro.

Los que han conocido los años de terrorismo y asesinatos de ETA, y de sus cachorros en la kale borroka, de inmediato identificaron sus métodos y sistemas en los atentados contra la Vuelta y los ciclistas, algo que se hizo evidente cuando se descubrió que el organizador de todos esos actos de acoso y violencia no era otro que el conocido Ibon Meñica, condenado en tres ocasiones por pertenencia a ETA, y portavoz de la plataforma Gernika-Palestina que pertenece a la Fundación Mundubat que ha recibido 8,6M de € del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Vuelta llegaba a Madrid tras varios atentados violentos, que por suerte no causaron muertos, aunque derribaron a Javier Romo que tuvo que retirarse de la competición.

Cuenta el ciclista Óscar Pereiro, que aparte de insultos como "asesinos" estos "pacíficos" kale borroka llevaban en sus mochilas chinchetas y botes de cristal que arrojaban a la carretera al paso de los ciclistas cuando iban a velocidades de 80km/h.

Pero la bomba final la dejaban para el fin de la Vuelta en Madrid. Varios kale borroka fueron identificados en su viaje de Vascongadas a Madrid por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, entre ellos, tres de los nueve identificados ya fueron detenidos en Francia en los años 1997, 2002 y 2004 por integración en banda terrorista.

Con Pedro Sánchez posicionándose con todos los manifestantes de la Vuelta y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que dijo que: "Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera", y que sobre los actos de violencia de kale borroka en la Vuelta dijo que protegería a quienes protesten contra el "genocidio" de Gaza en La Vuelta, se terminó en un dispositivo policial donde pudo actuar todo violento con el resultado de que no concluyó la Vuelta a España en el Madrid de Ayuso.

Estos actos violentos de kale borroka en Madrid fueron perfectamente relatados en la conexión con el final de la Vuelta por la periodista de TV1 Manuela Pérez: "estábamos en la calle tras las vallas de protección tranquilamente, de proto saltaron al paseo dos hombres que hicieron una señal al unísono, y de repente empezaron a tirar todas las vallas de ambos lados, a invadir el circuito ciclista y a lanzar las vallas al centro de la calle a modo de barricadas". Resultando: 22 policías Nacionales heridos y el pódium escondido en un garaje, casi sin luz y subidos a unas neveras portátiles pintando con rotulador con el 1º, el 2º y el 3º puesto.

Curiosamente dos días después otro dispositivo organizado por el mismo delegado del Gobierno contra los extremadamente violentos hinchas del Olympique de Marsella, resulto totalmente efectivo.

Perico ya fue atacado e insultado por decir cuando empezaron los disturbios que: "Qué gran negocio el que las haya vendido" (las banderas), pero el violento final le llevó a clamar y denunciar en TV que: "Algún partido político y sus allegados han logrado acabar con la Vuelta".

Enfundado en el maillot contra estas manifestaciones de violencia, como en 1988 en Luz-Ardiden a 5 Km de la Meta, en pleno directo, Pedro Delgado vuelve a dar otro "hachazo" en la Vuelta a España ¡en 2025! para pasar la línea de Meta llevando la dignidad contra la violencia y dejando clavados a todos los pro-violentos, que no tardaron en pedir su despido de TV1.

¿Alguien se imagina a Emmanuel Macron alentando contra el Tour de Francia a la violenta turba callejera y a solidarizarse con ellos; o a Giorgia Meloni haciendo lo mismo contra Giro de Italia?; o ¿a algún presidente de Gobierno alentando al violento fracaso de un evento internacional en su país? Pues en España ha pasado con la Vuelta a España en 2025.