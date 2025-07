¿Y si hubiera diez justos en el PSOE?

He estado oyendo en la radio algunas de las soluciones que habría para salir de la situación en la que han puesto a nuestro país unos políticos sinvergüenzas que parece que no están dispuestos a abandonar las riendas del poder.

A mí me parece que no se ha valorado una posible salida. La que creo que sería la mejor para España y para un PSOE que vive sus peores horas.



Ignoro el número de parlamentarios del PSOE que habrían de votar en contra de Pedro Sánchez en una moción de censura presentada por los partidos de la derecha española. Digamos que diez.

Supongamos que diez parlamentarios del PSOE se entrevistaran con Pedro Sánchez o sus representantes y les comunicaran que si el presidente no disuelve las Cortes en 48 horas, ellos presentarán públicamente un documento en el que se comprometen a votar con los partidos que presenten una moción de censura.

¿Lo imaginan?

Como soy muy viejo y tuve que leer y hasta estudiar la Biblia, me he acordado de Sodoma y Gomorra. Aunque estoy tentado de hacerlo, me ahorraré la referencia a las costumbres licenciosas de los sodomitas y gomorritas antiguos comparándolas con las de los más modernos que todo el mundo ha podido escuchar estos días.

Sodoma y Gomorra, se lo recuerdo. Dios decide castigar a las dos ciudades por haberse apartado del camino trazado por el Todopoderoso y se lo comunica al justo entre los justos, Abraham, el cual, llevado por su bondad, interpela al Señor.

– ¿Y si hubiera cincuenta justos en la ciudad? ¿También la destruirías?

–Si llego a encontrar cincuenta justos, la perdonaré- contesta Dios.

Resumo para no aburrir, al final Dios sólo permite que se salven Lot y su familia.

Todos recordamos que la mujer de Lot, por su curiosidad, se ve transformada en estatua de sal. Por ahí tampoco voy a deslizarme al chiste fácil.

¿Y si cambiara la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Y si hubiera diez parlamentarios del PSOE justos?