Cuando el míster no da la cara

¿Os imagináis que, al día siguiente de perder la final de Copa del Rey, el Real Madrid saliera diciendo que la culpa fue de que Courtois no paró el chut decisivo de Koundé?

Pues eso es exactamente lo que ha hecho Red Eléctrica Española (REE) tras el apagón del 28 de abril.

En lugar de asumir su responsabilidad, ha buscado culpables. Ha señalado a dos de sus jugadores (dos plantas) y ha dicho: "Ellos fallaron".

Ancelotti (REE) no ha reconocido que el equipo —el sistema eléctrico— no respondió a la altura. No han hablado de planificación, de previsión ni de capacidad de reacción. Sólo han señalado con el dedo, ignorando que el operador cuenta con recursos, banquillo y toda la autoridad para evitar que el partido se perdiera.

Yo esperaría algo más de mi equipo. Yo esperaría que el entrenador saliera a dar la cara, asumiera errores, protegiera a los suyos, que son los que le han hecho levantar títulos y, sobre todo, trabajara para que no vuelva a pasar.