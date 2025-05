Moldeando El Apagón

Nuestro querido gobierno de petimetres y petimetras hace lo más difícil, coge el barro, el dolor, el sufrimiento de los ciudadanos y modela el relato oportuno, que llegará a nuestros ojos limpio, con arte de diseñador esmerado y minucioso, con su atributo de chivo expiatorio que puede pagar sus desaguisados.

En siete años han sido tantas y tan variadas las creaciones que ya podían graduarse en estos menesteres con matrícula de honor. La pandemia y la dana quizá sean los más dolorosos. Pero El Apagón, ese relato en ciernes, puede ser de verdad el que otorgue, al doctor Sánchez y acólitos, el mayor premio de los genios del modelado, por una responsabilidad más directa y más difícil de ocultar.

Ya se van oyendo, a las que presumen de solidaridad y dulzura sin límites, contándonos lo bonito que fue el día que redescubrimos los libros y la radio. Ya hoy, el amigo de terroristas, blanqueador de prófugos y traidor mayor del pueblo español, contándonos que son "los operadores privados" a los que exigir responsabilidades, que él es un ser de luz y los que le siguen son de la sacrosanta Administración pública libre de pecado.

Hay que justificar el traspaso de dinero de los ciudadanos a los poderes públicos, con este petimetre al mando, para que nos lo dé como migajas por las que alabarle y rendirle pleitesía.

El siguiente paso será decirnos que gastamos mucha energía y que necesitamos más molinillos y más placas solares, que esos malvados de las empresas privadas no aman la naturaleza, sólo sus cuentas corrientes. Como si los molinillos no hubieran matado más pájaros que todos los cazadores juntos, y con las placas solares no se hayan destruido paisajes. Como si él estuviera en Moncloa por amor a este arte del modelado y no tuviera sus alfombras tapando polvo y consecuencias de muchas visitas.

No, nada es bueno o malo por ser público o privado, nada funciona mejor o peor por ser público o privado. Lo que funciona bien es porque sus objetivos son loables y las personas que lo dirigen también.

No nos someta a mayor sufrimiento inúti. Nunca debió salir al ruedo con sus mimbres. Ya no tenemos ninguna esperanza de mejorar nuestra valoración.