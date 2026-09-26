Paulino González, el vecino de Teruel que triunfa con su nuevo restaurante en Zaragoza: "Aquí nadie se queda con hambre"

Para Paulino González coger las riendas de La Factoría del Ebro, su nuevo restaurante en el parque del Agua de Zaragoza, fue cosa de "un impulso".

"Soy de lanzarme a la piscina y, una vez que estoy dentro, lo organizo", cuenta a este diario.

En esta ocasión, la decisión impulsiva ha salido como la seda porque, "además de haber podido organizarlo todo en tiempo récord", Paulino confirma que ya son "muchísimas" las personas que han llamado para reservar, antes siquiera de abrir las puertas del restaurante este viernes, 25 de septiembre.

Esta inauguración deja muy atrás las ruinas que rodeaban a este conocido establecimiento de la zona -antes bajo el nombre de Bocados- para convertirse en una fábrica gastronómica y de ocio de la mano de Aragón al Gusto (concesionaria).

Hace unos meses que el Ayuntamiento sacó a licitación la gestión de este recinto, cuyo concurso ganó esta empresa aragonesa bajo un canon de 36.000 euros para los próximos 15 años y una inversión inicial de unos 60.000 euros para la limpieza, mobiliario y revisión de toda la maquinaria.

La adjudicataria turolense, que también gestiona servicios de restauración en otras instalaciones como el Club Deportivo Helios y el U. D. Balsas Picarral, ha planteado una "transformación integral" de los más de 1.000 metros cuadrados del local con el objetivo de convertirlo en un punto de encuentro abierto durante todo el año.

"Aunque en principio nuestra oferta era abrir 180 días, nuestra idea es poder trabajar los 365 días del año", asegura.

La cocina de La Factoría del Ebro, con algunos de sus platos ya elaborados. La Factoría del Ebro Zaragoza

El local cuenta hasta seis ofertas distintas de comida (heladería, pizzería, hamburguesería, brasería, vermutería y comida mediterránea) y un espacio de juego totalmente renovado para los más pequeños.

Aunque, durante los primeros meses el menú será el mismo para todas las zonas, "hasta que todo se vaya asentando un poco más".

Platos "contundentes"

Eso sí, la carta tiene platos para todos los gustos y, según Paulino, de este restaurante "nadie se va a ir con hambre". No solo por la calidad de los productos y alimentos con los que trabaja Aragón al Gusto, sino porque las raciones son "muy contundentes".

Destaca, en otras deliciosas propuestas, la hamburguesa de 200 gramos con pan mollete, tomate, bacon, lechuga y huevo. "Un plato contundente y casero a 12 euros", señala Paulino.

El parque infantil, en el interior del restaurante. La Factoría del Ebro Zaragoza

Entre las opciones también hay ensaladas, paellas y platos combinados "al gusto", además de otras propuestas. Y, después de una gran comilona, "se puede disfrutar de un dulce en la heladería o del parque de bolas, en el caso de los más pequeños", detalla el turolense.

Otra de las novedades del nuevo local es la sala para eventos, acondicionada para comuniones, cumpleaños, reuniones BNI y todo tipo de celebraciones privadas o corporativas. "Nuestra idea era dar el salto y abarcar grupos grandes y eventos", explica Paulino.

Menú de Pilares

Además de la carta diaria, el restaurante ya tiene listo el menú para las Fiestas del Pilar 2026. No solo eso, sino que Paulino asegura haber recibido ya varias reservas de familias para estos días grandes de Zaragoza.

El menú consta de cuatro primeros y otros cuatro segundos a elegir, entre los que destacan el bogavante braseado con vinagreta de mango y el rabo de toro al vino tinto garnacha.

Además, está incluido el postre -a elegir entre un delicioso manto de Pilar, fruta o helado-, y el agua o vino. Todo ello tiene un precio de 45 euros, con opción sin gluten por 1,5 más.

Los más pequeños podrán degustar también unos platos más especiales, como unas deliciosas costillas de ternasco, por 28 euros el menú.