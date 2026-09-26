Llega a Jysk la mesita de noche más bonita y elegante de la temporada: cuesta 21,50 euros tras una rebaja del 61%

JYSK tiene una mesita de noche de diseño sencillo que puede encajar especialmente bien en dormitorios donde se busca una pieza práctica, pero sin renunciar a un acabado cuidado.

Se trata del modelo BROBY, una mesita en blanco y bambú que ahora tiene un descuento del 61%.

La promoción deja su precio en 21,50 euros, frente a los 54,99 euros que cuesta habitualmente.

El precio rebajado es válido hasta el 7 de octubre de 2026, según las condiciones de la promoción.

Eso sí, la disponibilidad del producto puede variar.

Mesita de noche de JYSK

La BROBY apuesta por un diseño sencillo, con una estructura blanca y patas de bambú natural.

Mesita de noche BROBY Jysk

Una combinación que aporta un aspecto ligero y que puede encajar fácilmente con distintos estilos de dormitorio.

Sus medidas son de 45 centímetros de ancho, 51 centímetros de alto y 38 centímetros de fondo. Por tanto, ocupa un espacio contenido y permite colocarla junto a la cama sin necesitar demasiado sitio.

La mesita incorpora un cajón con freno, pensado para guardar pequeños objetos que normalmente terminan sobre la mesilla: desde el cargador del móvil hasta unas gafas o un libro.

En la parte superior queda además espacio para colocar una lámpara, el despertador o los objetos que se quieran tener a mano durante la noche.

En cuanto a los materiales, la estructura combina bambú y MDF y cuenta con un acabado de barniz.

El producto tiene además la certificación FSC 100%, relacionada con el origen responsable de la madera y otros materiales forestales.

La BROBY tiene un peso de 8 kilos y soporta una carga máxima de 20 kilos. Se entrega desmontada, por lo que es necesario realizar el montaje en casa.

Evidentemente el producto viene con las instrucciones.

Promoción

El precio es, sin duda, uno de los principales atractivos de esta mesita de noche.

JYSK la sitúa temporalmente en 21,50 euros, lo que supone pagar menos de la mitad de su precio habitual de 54,99 euros.

Mesita de noche BROBY Jysk

La rebaja del 61% está disponible hasta el 7 de octubre de 2026, siempre según las condiciones de la promoción y mientras haya unidades disponibles.

Con su combinación de blanco y bambú, un cajón y unas dimensiones contenidas, la BROBY se presenta como una opción sencilla para completar el dormitorio sin recurrir a una mesita de grandes dimensiones.